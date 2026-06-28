Säljare till Exaltera Marketing - Dals-Ed
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2026-06-28
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Säljare till Exaltera Marketing – Dals-Ed
Vill du arbeta i en roll där du får träffa människor, utvecklas inom försäljning och vara en del av ett engagerat team? Exaltera Marketing söker nu drivna säljare med utgångspunkt i Dals-Ed.
Hos oss får du representera etablerade företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du utvecklar dina kunskaper inom försäljning, kundkommunikation och relationsbyggande.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
I rollen som säljare möter du kunder på event, marknader, mässor, festivaler och andra publika mötesplatser. Du informerar om produkter och tjänster, besvarar frågor och hjälper kunder att hitta lösningar utifrån deras behov.
Du utgår från Dals-Ed och arbetar tillsammans med ett sammansvetsat team där samarbete, coachning och personlig utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och kontinuerlig kompetensutveckling
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
En positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor
Vi uppmärksammar goda prestationer
Vi tycker att hårt arbete ska löna sig och arrangerar därför återkommande säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser, bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på en arbetsplats där höga ambitioner kombineras med gemenskap, motivation och arbetsglädje.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är utåtriktad och tycker om att möta människor
Har ett positivt förhållningssätt och ett starkt eget driv
Motiveras av att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Trivs både med självständigt arbete och samarbete i team
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet och inställning och ger dig den utbildning och det stöd du behöver för att lyckas.
Ansök idag
Är du redo för nästa steg i karriären och vill arbeta i ett företag med goda utvecklingsmöjligheter?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Dals-Ed. Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: dalsed@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
668 31 ED Jobbnummer
9982189