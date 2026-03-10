Säljare sökes till Hykab Industries
2026-03-10
Hykab Industries är ett lokalt, teknikdrivet tillverkningsföretag med bas i Tvååker och egen produktion på plats. Vi utvecklar och tillverkar funktionella och hållbara produkter i stål, plast och trä, med fokus på bland annat källsorteringslösningar för industri, offentlig verksamhet och arbetsmiljöer. Vår styrka ligger i kundanpassade lösningar - finns inte produkten kunden efterfrågar, då utvecklar vi den! Nu söker vi en Säljare som vill ta över och vidareutveckla försäljningen i takt med att ägaren trappar ned sitt operativa arbete. Läs mer om oss på www.hykab.se.
Vad vi kan erbjuda dig
Vill du arbeta i ett lokalt industriföretag där besluten tas nära verksamheten och där kundidéer snabbt blir verkliga produkter? Hos Hykab Industries får du chansen att bli en nyckelperson i ett stabilt företag med korta beslutsvägar.
Som Säljare hos oss får du ett helhetsansvar för försäljningen av företagets produkter och kundanpassade lösningar inom B2B. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
• Förvalta, utveckla och successivt ta över befintliga kundrelationer från ägare
• Arbeta aktivt med nykundsbearbetning och affärsutveckling
• Driva hela säljprocessen från behovsanalys och första kontakt till avslut och uppföljning
• Arbeta med idé- och lösningsförsäljning där kundens behov står i centrum
• Ta fram offerter i nära samarbete med produktion och övriga funktioner
• Vara delaktig i utveckling av nya produkter och lösningar utifrån kundernas önskemål
• Delta i kundmöten, mässor och andra relevanta branschsammanhang
• Medverka i affärer kopplade till offentliga upphandlingar (meriterande)
Rollen innebär att du är ute hos kund cirka 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du nära produktionen i Tvååker för att tillsammans med kollegor ta fram rätt lösningar. Resor i tjänsten förekommer och hotellövernattningar ingår (upptill 50 övernattningar om året).
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom industri, teknik eller idéförsäljning
• Är van att arbeta kundnära och genomföra behovsanalyser
• Trivs med resor och regelbundna kundmöten
• Är nyfiken, lyhörd och har god förmåga att förstå kundens verkliga behov
• Arbetar lösningsorienterat och gillar nära samarbete med andra funktioner
• Har erfarenhet av eller intresse för offentliga upphandlingar (meriterande)
• Gärna har bakgrund från inredningsbranschen och/eller katalogföretag (meriterande)
Som person är du engagerad, kommunikativ och strukturerad. Du trivs i ett mindre bolag med korta beslutsvägar och motiveras av att vara med i ett företag i tillväxt där du kan påverka både affärer och erbjudande.
Vi erbjuder
• En trygg och stabil arbetsgivare
• Stor frihet under ansvar
• Möjlighet att påverka och utveckla rollen över tid
• Nära samarbete med ägare och produktion
• En viktig roll i ett bolag med lång historia och gott rykte
Vi värdesätter högt din yrkeserfarenhet in, men absolut viktigast är att du har rätt personliga egenskaper och färdigheter.
Anställningsform
Marknadsmässig lön och heltid. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Låter detta som din nästa utmaning?
Om du har den erfarenhet och de kompetenser vi söker, så ser vi fram emot att få din ansökan senast den 12 april. Urvalet sker löpande, så dröj inte med att inkomma med din ansökan. Detta är ett rekryteringsuppdrag där anställningen sker på Hykab Industries AB, men där rekryteringsföretaget Human Network sköter rekryteringsprocessen. För frågor angående tjänsten, kontakta rekryteringskonsulten Sinisa Bozic på sinisa@humannetwork.se
eller 0708-26 06 23.
Ersättning
