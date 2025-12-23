Säljare sökes!
2025-12-23
Vi söker ny medarbetare - Ta chansen att jobba hos oss på Sovstudion Svenska Hem!
• En tjänst som innefattar varannan helg samt sommarjobb.
Som säljare är du en glad och öppensinnad person som brinner för att arbeta med försäljning och lönsamhet.
Du arbetar i ett högt tempo där arbetsuppgifterna varierar mellan att ta emot varor, leverera ut varor, bemöta kunder och ge dem god service samt säkerställa att butiken är i toppskick.
Vi söker dig som:
• är målinriktad och älskar att sälja.
• har ordningssinne, datorvana och gärna har jobbat med försäljning tidigare.
• är flexibel och har lätt att samarbeta och tycker om att ta ansvar.
• vill arbeta med att skapa goda och långsiktiga kundrelationer.
• är noggrann, stresstålig och klarar av att jobba i ett högt tempo.
• har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• god fysiskt status då jobbet innehåller en del tunga moment.
Du får gärna ha intresse av och/eller studerar inom marknadsföring, samt sociala medier.
Vi ser gärna att du studerar eller har något annat vid sidan om, då tjänsten endast är varannan helg samt sommarjobb. Vid eventuella sjukdomar kan det tillkomma några tider även på vardagar.
Skicka ansökan till service.varberg@svenskahem.se
och ange rubriken "Helgarbete"
Visst vill du vara med på denna resa? Skicka in din ansökan direkt, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: service.varberg@svenskahem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Helgarbete!". Arbetsgivare Activ Inredning Varberg AB
(org.nr 556095-7531)
Birger svenssons väg 16c (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Sovstudion Svenska Hem Kontakt
Niklas Petersson niklas.petersson@svenskahem.se 0709144067 Jobbnummer
9663559