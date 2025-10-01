Säljare Megastore Strägnäs
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.
Alla våra butiker - Växer!
Riddermark Bil är Sveriges största och snabbast växande marknadsplats för begagnade bilar. Idag består bolaget av ca 600 medarbetare i Sverige. Här är gemenskap, en familjär atmosfär och möjligheten till personlig utveckling viktiga delar - trots bolagets storlek. Nu utökar vi vårt säljteam ytterligare i vår butik i Strägnäs och söker därför drivna lagspelare som ska vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
Om dig
Vi söker personer med specifika attityder och egenskaper, samt med en tidigare framgångsrik bakgrund inom försäljning. Gillar du förändring och triggas av utmaningar? Är du ständigt nyfiken och beredd att göra det lilla extra? Älskar du kundkontakt och brinner för den magi som uppstår vid en god försäljning? Då kan du vara rätt medarbetare för oss - och vi arbetsplatsen för dig. Vi gillar mångfald och ser gärna att fler tjejer söker våra tjänster.
Att sälja hos oss
Är enkelt. Har du ett högt engagemang, lyhördhet, ett starkt intresse och mod?
Bilförsäljning hos oss är modernt och kundfokuserat och affärerna görs lika enkelt och snabbt som noggrant och personligt. I rollen som bilförsäljare på Riddermark Bil arbetar du med bilaffärens alla steg, från första kundkontakt och provkörning till leverans och eftervård. Riddermark Bil har Sveriges största utbud av begagnade bilar. Därför blir förmågan att kunna göra en relevant behovsanalys och snabbt skapa en relation med kunden avgörande. Som säljare hos oss jobbar du i team om 5-8 personer med en gruppchef som har till uppgift att leda gruppen mot tydliga gemensamma mål.
Publiceringsdatum2025-10-01
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
