Säljare Med Fast Lön + Provision
2026-03-30
Företagssäljare - Let's Get Social
B2B-försäljning inom verktyg & förbrukningsmaterial (i samarbete med Verktia)
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta med starka affärer och långsiktiga kundrelationer?
Let's Get Social söker nu en affärsdriven Key Account Manager till ett nytt spännande projekt tillsammans med Verktia.
Om rollen
Som Key Account Manager ansvarar du för att bygga, utveckla och förvalta kundrelationer inom B2B. Du arbetar både med nykundsbearbetning och vidareutveckling av befintliga kunder.
Du driver hela säljprocessen - från första kontakt till avslut och uppföljning - med fokus på att skapa lönsamma och långsiktiga affärer.Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Let's Get Social är en fristående aktör inom direktförsäljning och har sedan 2005 framgångsrikt drivit ett flertal säljprojekt inom olika branscher.
Nu lanserar vi ett nytt projekt tillsammans med Verktia, där vi fokuserar på försäljning av verktyg och förbrukningsmaterial till företag. Det här är en satsning med stor tillväxtpotential - och du har möjlighet att vara med från början.
Vi erbjuder
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Möjlighet att arbeta från vårt kontor i Stockholm eller på distans
Gedigen introduktion, utbildning och löpande coaching
Möjlighet att vara med och bygga upp ett nytt affärsområde
Tydliga karriärmöjligheter
En driven och resultatinriktad arbetsmiljö
Säljtävlingar och incitament (resor, aktiviteter m.m.)
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller KAM
Är affärsmässig, relationsskapande och resultatorienterad
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Trivs med att arbeta mot mål och drivs av att göra affärer
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Let's Get Social - experter på försäljning, med nya affärer i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Mejl
E-post: info@letsgetsocial.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Let's Get Social AB
(org.nr 559425-6892)
Torsgatan 48B (visa karta
)
113 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Let's Get Social
9828601