Säljare L-Bakery Växjö
Rubino Rekrytering AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2025-10-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rubino Rekrytering AB i Växjö
, Värnamo
, Jönköping
, Halmstad
, Åstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som säljare mot dagligvaruhandeln? L-Bakery söker nu en engagerad och självgående säljare som vill vara med att etablera deras laktos- och glutenfria produkter i större utsträckning på den svenska marknaden.
Om rollen Som säljare hos L-Bakery kommer du att ansvara för att sälja in och marknadsföra våra produkter till dagligvaruhandeln. Du bygger långsiktiga relationer med butikspersonal, driver försäljning och säkerställer att våra produkter har en framträdande plats i butik. Du ansvarar även för att köra ut produkterna till kunderna.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Besöka och utveckla samarbetet med dagligvaruhandel inom ditt distrikt
Säkerställa synlighet och tillgänglighet för våra produkter i butik
Genomföra kampanjer och aktiviteter för att driva försäljning
Bygga goda relationer med butikschefer och butikspersonal
Analysera försäljningsresultat och identifiera tillväxtmöjligheter
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av försäljning inom dagligvaruhandeln (meriterande men inget krav)
Är driven, självgående och trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har ett intresse för bageriprodukter och matbranschen
Är en skicklig relationsbyggare och trivs i mötet med kunder
Har B-körkort och kan resa inom distriktet
Vi erbjuder:
Möjlighet att representera ett starkt varumärke med produkter av hög kvalitet
En roll där du får stor frihet under ansvar
Konkurrenskraftig lön och förmåner
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet till att vara med på en expansiv resa
Ansökan I denna rekrytering samarbetar L-Bakery med Rubino Rekrytering För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Elin Gustafsson, +46 73 503 41 42, eller Hanne Rubino, +46 739 015 911. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart du kan.
Om oss L-Bakery AB är dotterbolag till den finska bolaget Laitilan Leipä Oy som grundades 1974. Idag har Laitilan Leipä Oy två bagerier, varav ett är helt dedikerat till glutenfria produkter. Sortimentet består enbart av hållbara bakverk. Alla produkter är laktosfria, och vissa är även mjölkfria. Vi har en nationell verksamhet i Finland och sysselsätter totalt 40 personer.
Förra året expanderade Laitilan Leipä Oy till den svenska marknaden under varumärket L-Bakery, där vi levererar våra unika produkter till livsmedelsbutiker. Vårt fokus på att tillgodose kunders behov av kosthållningar har skapat stort intresse, vilket ger oss en stabil grund för fortsatt expansion. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubino Rekrytering AB
(org.nr 556641-9098), https://www.rubino.se Arbetsplats
Rubino Rekrytering Kontakt
Elin Gustafsson elin.gustafsson@rubino.se 0735-034142 Jobbnummer
9540487