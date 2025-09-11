Säljare Inom Media Till Cisk
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker en driven säljare till CISK - marknadsföringsbyrån som skapar resultat!
Vill du vara en nyckelspelare i en växande byrå som hjälper företag att synas, växa och lyckas med sin marknadsföring? CISK letar efter en målmedveten och engagerad säljare som vill vara med och bygga långsiktiga kundrelationer och driva försäljning framåt.
Om rollen
Som säljare på CISK kommer du att:
• Proaktivt kontakta nya kunder och presentera våra tjänster.
• Bygga upp och utveckla relationer med företag i olika branscher.
• Identifiera kundernas behov och erbjuda skräddarsydda lösningar.
• Arbeta tätt tillsammans med vårt kreativa team för att säkerställa högsta kvalitet i leveransen.
Vårt kontor ligger mitt i centrala Stockholm och här sitter du tillsammans med 14 grymma kollegor som gör dagarna både roligare och mer inspirerande.
Vi erbjuder mer än bara reklam - vi skapar varumärkesförflyttning. Cisk erbjuder skräddarsydda marknadsföringslösningar som alltid är helt anpassade efter våra kunders behov.
Du får en spännande roll i en kreativ och framåtsträvande byrå där din drivkraft verkligen gör skillnad. Här har du chansen att forma din egen utveckling och karriär, samtidigt som du får tryggheten i en fast lön kombinerad med motiverande provision. Framför allt blir du en del av ett energifyllt team som brinner för att skapa resultat.
Personprofil
Vi söker en säljare med minst tre års erfarenhet som älskar utmaningar och vet hur man vänder motgångar till framgång.
Du har koll på mediebranschen och vet hur man använder sin erfarenhet för att skapa resultat, bygga relationer och göra kunderna lika nöjda som du själv blir av en lyckad affär.
Kort sagt: du älskar försäljning och vill göra skillnad varje dag!
Vi söker dig som är:
• Resultatinriktad och gillar att arbeta mot tydliga mål.
• Social, kommunikativ och duktig på att skapa förtroende.
• Självständig men också en lagspelare.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Arbetstid: Kontorstider med flextid
Plats: Regeringsgatan 111, Stockholm
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Cisk erbjuder skräddarsydda marknadsföringslösningar som alltid är helt anpassade efter våra kunders behov. Vilken strategi vi väljer beror alltså helt och hållet på vilka KPI:er som är viktiga för dig som kund.
Det kan handla om att skapa kännedom kring ditt varumärke, förklara fördelarna med en produkt eller att generera leads och kunder.
Oavsett vilken som är din utmaning har Cisk produkterna som levererar verklig effekt.
Inbound marketing, content marketing, native eller videoproduktion - vi guidar dig hela vägen och hjälper dig att välja rätt innehållslösning för just dina behov. Självklart mäter vi alltid effekten på våra insatser så att du svart på vitt och i realtid ser vilka effekter din investering genererat! Ersättning
