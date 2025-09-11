Säljare Industri och Fastighetsautomation
Järfälla Automatic AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2025-09-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Automatic AB i Järfälla
Vill du vara med att och utveckla vår affär inom industri och fastighetsautomation? Då har du hittat rätt!
Vi är Järfälla Automatic AB och finns i Veddesta norr om Stockholm. Vi konstruerar och tillverkar Automatikskåp, apparatskåp och El-Centraler för industri och fastighetsbranschen. Vi satsar nu stenhårt på att expandera och växa vår affär.
Vem är du?
Vi söker nu en affärsdriven säljare som gillar att bygga kundrelationer och utveckla affären. Du gillar att ta stort eget ansvar och är bekväm med att jobba mot uppsatta försäljningsmål.
Du har några års erfarenhet inom El branschen i liknande roller och är nu intresserad av att ta nästa steg i karriären. Du har ett bagage med framgångsrik försäljning inom branschen.
Du har god förståelse för våra produkter och branschen i stort.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
• Driva försäljning mot B2B kunder
• Försäljning på distans samt platsbesök.
• Offert/kalkylarbete
• Prissättning av produkter och tjänster
• LeverantörskontakterKvalifikationer
• Social och driven person
• Gillar att bygga kundrelationer
• Erfarenhet av försäljning inom El Branschen
• Gillar att utmana och hitta nya affärsmöjligheter.
• Drivs av att jobba mot uppsatta mål.
Detta är en tjänst på Heltid och du kommer vara stationerad på vårt kontor i Veddesta, Stockholm. Vi tillämpar 6 månader provanställning.
Kontaktperson: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: info@j-automatic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Automatic AB
(org.nr 556785-7734)
Saldovägen 5 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pece Necovski pece@j-automatic.se 0858030925, 0704332678 Jobbnummer
9503589