Säljare i Stockholm!

Evify Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-03


Vill du bli en del av en växande framtidsbransch? Vi söker drivna säljare!
Vi expanderar vårt team och söker nu vassa säljare som vill arbeta med solceller och batterilösningar för villaägare - via telefon.
Om jobbet:
Skapa och utveckla starka kundrelationer genom regelbundna samtal
Arbeta med både varma leads och viss nykundsbearbetning
Skräddarsy och presentera lösningar inom solenergi och energilagring
Bygga och vård din kundportfölj

Vi erbjuder:
Kontinuerlig säljträning och produktutbildning
Fast grundlön + attraktiv provisionsmodell
Goda karriärmöjligheter i ett expansivt företag
Arbetstider: Vardagar 08.30 - 17.30


Vem vi söker:
En positiv, målinriktad person med högt driv
Minst tre månaders erfarenhet av försäljning
Extra plus om du har teknisk bakgrund eller erfarenhet av solceller och batterier

Rekryteringsprocessen är helt digital. Håll koll på mobilen - viktig information skickas via sms!
Ansök idag - vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5858325-1820663".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evify Sweden AB (org.nr 559176-2496), https://careers.evify.eu
Sankt Eriksgatan 45 (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Evify

Jobbnummer
9719450

