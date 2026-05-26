Programchef till internationella avdelningen
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision: en förändrad värld där barns drömmar får liv.
Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att främja barns rättigheter i 16 länder.
I Sverige sker barnrättsarbetet främst genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, i nära samverkan med våra second hand-butiker. Totalt driver vi ett 50-tal Erikshjälpen Second Hand-butiker i Sverige och Norge. Ett av Erikshjälpen Second Hands uppdrag är att generera så mycket överskott som möjligt till barnrättsorganisationen Erikshjälpen.
Vill du leda ett internationellt arbete som gör verklig skillnad i barns liv?
Erikshjälpen söker nu en engagerad och strategisk programchef som vill driva och utveckla det globala arbete för barns rättigheter. I denna nyckelroll får du möjlighet att påverka verksamheten i flera regioner och vara med och forma framtiden för en organisation som varje dag arbetar för att ge barn runt om i världen en bättre framtid.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Övergripande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för Erikshjälpens internationella programavdelning, samt regionkontoren i Östafrika, Västafrika, Asien och Östra Europa. Personalansvaret innebär direkt personalansvar för regionchefer samt enhetschefer och stödfunktioner på huvudkontoret.
Övergripande ansvar för aktuella förändringsprocesser, kvalitetssäkring och strategiutveckling inom den internationella avdelningen.
Övergripande ansvar för arbete med policy, metod och lärande inom den internationella programverksamheten.
Ingår i Erikshjälpens ledningsgrupp och rapporterar till Generalsekreterare.
Resor till regionkontor, samarbetsorganisationer och verksamheter som Erikshjälpen stödjer ingår också i uppdraget.
Vem söker vi?
Du har högskoleutbildning inom utvecklingsfrågor, globala studier, mänskliga rättigheter eller annan likvärdig utbildning som bedöms relevant för uppdraget.
Du har erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.
Du har erfarenhet av barnrätt, bistånd och ett rättighetsbaserat arbetssätt.
Du har med några års erfarenhet av personalledning och att leda genom chefer.
Du har erfarenhet från förändrings- och utvecklingsarbete samt en god kulturell förståelse.
Du har ett intresse för internationella frågor och av att vara uppdaterad på omvärlden.
Du har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Du leder andra genom tydlig delegering och förmedling av mandat och ansvar. Du har en god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att bygga relationer.
Du är som ledare och chef tydlig och driver organisationen framåt.
Du är med och utvecklar hela Erikshjälpens organisation och arbete tillsammans med övriga i ledningsgruppen.
Vi förutsätter att du delar Erikshjälpens kristna värdegrund.
Meriterande
Flerspråkighet.
Erfarenhet, engagemang eller uppdrag i ideella organisationer.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen. Hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället, mellan FREMIA och Unionen och Akademikerförbunden.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer ett uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävas innan tjänst erbjuds till slutkandidat.
Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev snarast då vi tillämpar löpande urval.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Det kan bli aktuellt med personlighetstester.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och kan komma att regleras med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse tidigast från oktober.
Placeringsort Huskvarna.
Du kan läsa mer om Erikshjälpen och Erikshjälpen Second Hand här: www.erikshjalpen.se
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta generalsekreterare Mattias Ingesson; mattias.ingeson@erikshjalpen.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11285".
Detta är ett heltidsjobb.
Datorgatan 4 (visa karta
)
561 33 HUSKVARNA
Erikshjälpen Second Hand, Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen
Mattias Ingeson mattias.ingeson@erikshjalpen.se
