Säljare heltid för 3 - Garantilön
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Om jobbet
Är du en social och målmedveten person som gillar att ta kontakt med människor och arbeta mot tydliga mål? Då har vi jobbet för dig! På Vinto söker vi drivna telefonförsäljare som vill växa och utvecklas i en spännande och resultatorienterad roll.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som telefonförsäljare hos oss arbetar du med utåtriktad försäljning via telefon, där du kontaktar både nya och befintliga kunder för att erbjuda produkter från mobiloperatören 3. Din uppgift är att bygga relationer, förstå kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar. Det är en dynamisk och utmanande roll där du får chans att påverka både din egen och företagets framgång.
Är detta du?
Du trivs med att prata i telefon och skapa kontakt med människor.
Du är orädd, självsäker och har en förmåga att övertyga.
Du behärskar svenska språket flytande, både i tal och skrift.
Du är målinriktad och motiveras av resultat.
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men din vilja att lära och utvecklas är viktigast.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön med hög potential - Genomsnittlig lön är cirka 25 000 kr/månad, medan våra toppsäljare tjänar upp till 40 000 kr/månad.
Trygg start med 150 kr/timmen i garantilön - Under dina första tre månader garanterar vi 150 kr i timmen, så att du i lugn och ro kan fokusera på att komma in i rollen och utvecklas som säljare.
Bonussystem och tävlingar - Förutom provision kan du vinna extra bonusar och priser när du överträffar dina mål.
Utbildning och stöd - Vi erbjuder en grundlig utbildning och kontinuerlig coaching så att du känner dig trygg och säker i din roll från start.
Inspirerande arbetsmiljö - Hos oss blir du en del av ett positivt och engagerat team som stöttar varandra och firar framgångar.
Arbetstid och plats
Centrala Malmö, mitt på Lilla Torg
Heltid, 9:00-17:00
Vi söker dig som:
Är redo att ta på dig en roll som bygger på kommunikation via telefon.
Har en positiv inställning och är redo att arbeta hårt för att nå dina mål.
Har en stark kommunikativ förmåga och en vilja att bli bäst inom försäljning.
Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att träffa dig för en personlig intervju.
Besök www.vinto.se
för mer information och ta första steget mot en spännande och givande karriär inom försäljning!
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@vinto.se Arbetsgivarens referens
