Säljare Företagssälj

2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som säljare på företagsservice arbetar du i nära samarbete med varuhusledningen i de operativa frågorna gällande avdelningen för företagsförsäljning. I det ingår att du ska säkerställa att hela flödet fungerar från offertgivning och beställningar till leveranser och uppföljningar av företagskundernas projekt. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som löper till den 30 September.
Det ingår i din roll att ta initiativ till, samt genomföra kundaktiviteter. Du har en viktig roll och är ansiktet utåt mot våra företagskunder därför är det avgörande att du är en god nätverkare, serviceminded och kan bibehålla goda relationer. Du kommer ingå i ett team av företagssäljare där man jobbar nära varandra och hjälps åt när det behövs, även om du självständigt ansvarar över dina kunder och följer deras projekt. Det är viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt samtidigt som du fokuserar på affären.
Vem söker vi?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet från B2B, med goda kontakter inom byggbranschen och är en van relationsförsäljare som på ett naturligt sätt skapar och bibehåller goda relationer. Vi söker efter dig som tycker om och är duktig på att arbeta med människor samt driva försäljning och skapa nya kontaktytor med kunder.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande likaså om du har ett stort kontaktnät inom branschen. Det är självklart för oss att du är resultatdriven och har gott affärssinne. Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper men vill trots det att du som minst har gymnasieexamen. Du har god datorvana och en erfarenhet av bygg, samt att du behärskar svenska i tal och skrift, samt engelska i tal. B körkort är ett krav. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
En kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder.
Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co KB
, http://www.bauhaus.se Arbetsplats
Bauhaus & Co Kb Kontakt
Anders Axelsson +46 021-4902500 Jobbnummer
9815638