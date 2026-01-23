Säljare för Telenor - Fast lön + provision!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Uppsala
2026-01-23
Är du redo för ett arbete där ingen dag är den andra lik? Innovative söker nu drivna säljare till uppdrag för Telenor. Här får du möjlighet att arbeta i hela Sverige, jobba med dom stora varumärken, upptäcka nya platser och utvecklas i ett team som alltid stöttar varandra.
Din roll: Som resande säljare besöker du kunder i deras hemmiljö och erbjuder produkter och tjänster utifrån deras behov. Du jobbar både självständigt och tillsammans med ditt team, där ni gemensamt driver resultat och skapar långsiktiga relationer.
Hos oss får du:
Full säljutbildning direkt vid start - våra coacher och ledare har flera års erfarenhet av försäljning och ledarskapsutbildning, och ger dig alla verktyg för att lyckas.
Fast lön + provision utan tak - här finns ingen gräns på din intjäning! (Snittlön 40.000 kr/mån)
Möjlighet att växa internt - alla börjar som säljare och kan via internrekrytering bli teamleader eller ta nästa steg i karriären.
Företagsresor och veckovisa kundbesök - kombinera jobbet med att upptäcka Sverige tillsammans med ditt team.
Ett fantastiskt team och arbetsmiljö - vi satsar på gemenskap med regelbundna aktiviteter, tävlingar, AW's och kvartalsfester.
Möjlighet att arbeta med Sveriges största varumärken inom telekom - Telia och Telenor.
Tävlingar med vinster som prylar, utlandsresor och körkortspaket
Massor av roliga aktiviteter under resor
Arbetstider måndag-fredag 12:00-21:00 (inga tidiga morgnar!)
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss:
200+ glada medarbetare
