Säljare Falun
2025-08-07
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Sandviken
, Gävle
, Söderhamn
, Västerås
Jobi Footright AB har sedan 1985 sålt arbetsskor via skovisningar på svenska arbetsplatser inom vård, skola och omsorg. Vår affärsidé att med personlig service sälja funktionella och bekväma arbetsskor har gjort oss marknadsledande när det gäller besöksförsäljning av skor som funkar på jobbet. Vi arbetar efter mottot "Vi bryr oss".
Vårt huvudkontor och lager finns i Helsingborg. Vi är drygt 35 anställda varav 21 utesäljare som finns i hela landet.
Nu behöver vi anställa en ny kollega på distriktet Falun där du också bör vara bosatt. Som säljare på JOBI har du fem förbokade besök per dag att genomföra. På varje besök visar, presenterar och säljer du vår för säsongen aktuella skokollektion.
Arbetet innebär att du gör behovsanalys genom att "prata fötter" med kunderna, för att sedan låta kunden prova och beställa rätt sko.
För att trivas i säljarrollen hos JOBI skall du:
• ha social förmåga
• ha god samarbetsförmåga
• ha heltids arbetslivserfarenhet av minst 5 år
• klara av relativt hög fysisk belastning, eftersom det är mycket in-, ut-, upp- och nerpackningar
• tycka att det är roligt med försäljning där man sätter kundens nytta och behov i centrum
Som säljare hos JOBI får du:
• Grundläggande utbildning
• Tillgång till tjänstebil och mobil
• Fast månadslön 29 000 kr + provision
• Av JOBI förbokade besök, så att du kan koncentrera dig på det du är bäst på och tycker om, nämligen att sälja!
Om du känner igen dig i detta, emotser vi din ansökan och hoppas kunna välkomna dig i vårt glada och positiva säljteam.
Arbetet börjar som en provanställning i 6 månader.
Tillträde: omgående
För mer information om JOBI, besök www.jobi.se
Kontaktperson är försäljningschef Peter Jakobsson, telefontid 15.00 - 17.00
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
E-post: jobb@jobi.se
Försäljningschef
Peter Jakobsson 0765-264418 Jobbnummer
9448934