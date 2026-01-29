Säljare B2B

Sortera Group AB / Säljarjobb / Kumla
2026-01-29


Vill du vara med och skapa affärer som gör skillnad? Är du vår nästa affärspartner och kollega?
Nu söker vi dig som brinner för att bygga långsiktiga kundrelationer och som trivs i en roll där du får kombinera strategi med praktiskt säljarbete.
Sortera är en ledande leverantör av miljötjänster och en nyckelspelare i samhällets omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi. Varje dag gör våra medarbetare skillnad för miljön och samhället tillsammans med våra tusentals kunder. På vårt kontor i anslutning till vår anläggning i Kvarntorp blir du en del av ett säljteam med ett närvarande och coachande ledarskap. Du kommer att identifiera och bearbeta nya och befintliga affärsmöjligheter i Örebro med omnejd. Vi tror att du är en social person med hög energi som motiveras av att arbeta tillsammans med våra kunder för att lösa deras utmaningar.

Publiceringsdatum
2026-01-29

Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss får du en fartfylld och varierande tjänst. Du kommer att vara mycket ute hos våra kunder då vi tror på en hög närvaro. Det här är en gyllene möjlighet för dig att bygga långsiktiga kundrelationer och ett stort nätverk inom branschen.
Du får ansvar för:

Säljprocessen

Prospektering

Avtalssignering

Att följa din månatliga budget och uppsatta mål

En bra start kräver en genomtänkt onboarding - vi kommer bland annat att ge dig:

Produkt- och miljöutbildning

Sambesök med erfarna kollegor

Samåkning med chaufförskollegor

Erfaren kollega som fadder

Du kommer att utgå från vårt kontor i anslutning till vår anläggning i Kvarntorp och din närmaste chef blir Aziz som är Försäljningsansvarig. Tillsammans är vi starka och det är med teamets hjälp vi lyckas, du har 3 fantastiska kollegor i ditt närmaste team att dela erfarenheter och bolla olika saker med.
Förutom ditt närmaste team har du många andra kollegor i andra avdelningar att bolla med och även kollegor runt om i landet. Tillsammans med Aziz och dina kollegor har du en stor källa till kunskap att ösa ur, och ett stort kontaktnät att bolla med i hur vi kan lösa våra kunders utmaningar. Med honom som närmaste chef får du en trygg, omtänksam och tydlig ledare som ger dig frihet under ansvar.
Kan du vara en perfekt match för oss?
Tidigare erfarenhet i kombination med din personlighet är det som är viktigast för oss och vi söker framförallt dig med mycket energi såväl som ett brinnande intresse att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi är experter på avfall och kommer att ge dig all kunskap du behöver för att du ska kunna förklara vårt vinnande koncept för våra kunder.
Det är krav med tidigare erfarenhet av B2B fältförsäljning och längre kundcykler. Om du har tidigare erfarenhet från byggsektorn är det meriterande. Det är även en stor fördel om du har ett brett kontaktnät i Örebro-regionen. Minimum gymnasieutbildning. En långsiktig karriär - vi kommer att ge dig:

En positiv företagskultur

Goda möjligheter att växa

Fast lön med bonusprogram

Tjänstebil

Pensionsavsättningar och försäkringar etc. enligt kollektivavtal

Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera Recycling som din nästa arbetsgivare? Vi hoppas det! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande, sista ansökningsdag är den 15 februari
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7118536-1814001".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sortera Group AB (org.nr 559051-3288), https://careers.sortera.se
Ljungströmsvägen 15 (visa karta)
692 75  KUMLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sortera

Kontakt
Aziz Gabbour
aziz.gabbour@sortera.se
072-998 50 00

Jobbnummer
9711942

