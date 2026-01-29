Säljare B2B
Vill du vara med och skapa affärer som gör skillnad? Är du vår nästa affärspartner och kollega?
Nu söker vi dig som brinner för att bygga långsiktiga kundrelationer och som trivs i en roll där du får kombinera strategi med praktiskt säljarbete.
Sortera är en ledande leverantör av miljötjänster och en nyckelspelare i samhällets omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi. Varje dag gör våra medarbetare skillnad för miljön och samhället tillsammans med våra tusentals kunder. På vårt kontor i anslutning till vår anläggning i Kvarntorp blir du en del av ett säljteam med ett närvarande och coachande ledarskap. Du kommer att identifiera och bearbeta nya och befintliga affärsmöjligheter i Örebro med omnejd. Vi tror att du är en social person med hög energi som motiveras av att arbeta tillsammans med våra kunder för att lösa deras utmaningar. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss får du en fartfylld och varierande tjänst. Du kommer att vara mycket ute hos våra kunder då vi tror på en hög närvaro. Det här är en gyllene möjlighet för dig att bygga långsiktiga kundrelationer och ett stort nätverk inom branschen.
Du får ansvar för:
Säljprocessen
Prospektering
Avtalssignering
Att följa din månatliga budget och uppsatta mål
En bra start kräver en genomtänkt onboarding - vi kommer bland annat att ge dig:
Produkt- och miljöutbildning
Sambesök med erfarna kollegor
Samåkning med chaufförskollegor
Erfaren kollega som fadder
Du kommer att utgå från vårt kontor i anslutning till vår anläggning i Kvarntorp och din närmaste chef blir Aziz som är Försäljningsansvarig. Tillsammans är vi starka och det är med teamets hjälp vi lyckas, du har 3 fantastiska kollegor i ditt närmaste team att dela erfarenheter och bolla olika saker med.
Förutom ditt närmaste team har du många andra kollegor i andra avdelningar att bolla med och även kollegor runt om i landet. Tillsammans med Aziz och dina kollegor har du en stor källa till kunskap att ösa ur, och ett stort kontaktnät att bolla med i hur vi kan lösa våra kunders utmaningar. Med honom som närmaste chef får du en trygg, omtänksam och tydlig ledare som ger dig frihet under ansvar.
Kan du vara en perfekt match för oss?
Tidigare erfarenhet i kombination med din personlighet är det som är viktigast för oss och vi söker framförallt dig med mycket energi såväl som ett brinnande intresse att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi är experter på avfall och kommer att ge dig all kunskap du behöver för att du ska kunna förklara vårt vinnande koncept för våra kunder.
Det är krav med tidigare erfarenhet av B2B fältförsäljning och längre kundcykler. Om du har tidigare erfarenhet från byggsektorn är det meriterande. Det är även en stor fördel om du har ett brett kontaktnät i Örebro-regionen. Minimum gymnasieutbildning. En långsiktig karriär - vi kommer att ge dig:
En positiv företagskultur
Goda möjligheter att växa
Fast lön med bonusprogram
Tjänstebil
Pensionsavsättningar och försäkringar etc. enligt kollektivavtal
Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera Recycling som din nästa arbetsgivare? Vi hoppas det! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande, sista ansökningsdag är den 15 februari
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Detta är ett heltidsjobb.
Sortera Group AB
https://careers.sortera.se
Ljungströmsvägen 15
)
692 75 KUMLA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sortera
Aziz Gabbour aziz.gabbour@sortera.se 072-998 50 00
9711942