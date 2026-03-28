2026-03-28
Depåsäljare sökes till Stenungsund
Vi söker en serviceinriktad och engagerad innesäljare till vår projektdepå i Stenungsund. Vill du arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas inom bygg- och anläggningsbranschen? Här får du ett varierat arbete med stora möjligheter att växa - både i din yrkesroll och som person.
Om rollen
Som innesäljare är ditt huvuduppdrag att skapa värde för våra kunder genom att erbjuda förstklassig service, försäljning och uthyrning av våra maskiner och tjänster. Du fungerar som en central kontaktpunkt, hjälper kunder att navigera i vårt sortiment och visar hur våra lösningar kan förenkla deras vardag.
Rollen innebär både kundkontakt på depån och operativt arbete - ibland även ute hos kund. Du säkerställer att hela uthyrningsprocessen flyter på och ser till att kunderna får den vägledning och service de behöver från start till mål.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, tekniskt intresserad och trivs i en miljö där tempot är högt. Du gillar att jobba nära kunder, är ansvarstagande och har lätt för att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
B-körkort
God datorvana
Goda kunskaper i både svenska och engelska
Vi tror att du är en kommunikativ och förtroendeingivande person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar ta initiativ. Du är flexibel, stresstålig och en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Meriterande om du även har:
Maskinvana från bygg-, entreprenad- eller industribranschen
Erfarenhet av enklare maskinreparationer och service
Bakgrund inom uthyrning, logistik eller teknisk kundservice
Truckkort
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta gärna:
Tim Skenhede - tim.skenhede@lambertsson.com
Paula Mendoza, HR-koordinator - paula.mendoza@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637)
Lambertsson AB Jobbnummer
9825520