Säljare
Jobway AB / Säljarjobb / Sorsele Visa alla säljarjobb i Sorsele
2026-03-05
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Sorsele
, Skellefteå
, Boden
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad säljare med ett stort intresse för hållbara och energieffektiva lösningar? Vill du vara med och bidra till ett företags framgång under tillväxtresa och hjälpa kunder att hitta den bästa uppvärmningslösningen för deras behov?
Vi söker nu en Säljare inom energilösningar till vårt team i Stockholmsområdet!
Heatio är ett företag i framkant inom energilösningar som erbjuder marknadens mest effektiva och hållbara uppvärmningslösningar. Vi växer snabbt och söker nu en energisk säljare som vill vara med på vår resa och hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning för deras behov.
Som säljare inom energilösningar kommer du att spela en nyckelroll i vår tillväxt. Du ansvarar för att bearbeta och sälja våra energilösningar. Du kommer att arbeta självständigt men också vara en del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt för att nå våra mål.
Vi söker dig som:
Resultatinriktad.
Har ett intresse för hållbara lösningar och energioptimering.
Har ett eget driv och trivs i en målinriktad och dynamisk arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
En roll på ett spännande företag i framkant.
Konkurrenskraftig lön med både bra fast grundlön och provisionsbaserad bonus.
Mycket roliga aktiviteter vid sidan av arbetet.
Rolig och kreativ försäljning.
Ett sammansvetsat gäng med god gemenskap.
Låter detta intressant?
I denna rekrytering samarbetar Heatio med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Heatio grundades 2021 med en klar vision: att effektivisera och förenkla installationsprocessen för värmepumpar. Med en passion för innovation och hållbara lösningar hjälper vi fastighetsägare att välja rätt värmepump och säkerställa smidig drift för långsiktig klimatvänlighet.
Vår mission är att göra energiomvandling enkel och anpassad. Genom att kombinera teknisk expertis med kundfokus, vill vi erbjuda hållbara lösningar som förbättrar våra kunders livskvalitet och minskar miljöpåverkan. Heatio särskiljer sig genom sitt egenutvecklade IT-system som optimerar hela kundresan - från offertförfrågan till installation. Med ett kundanpassat gränssnitt erbjuder vi tydliga offerter och transparenta prisbilder. Hos oss är kunden alltid i fokus. Vi erbjuder ett brett utbud av servicepaket, från driftoptimering och övervakning till årliga platsbesök för att säkerställa optimal drift och livslängd för varje installation Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Jobbnummer
9779001