2025-10-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Säljare till WHSmith-butik, Gävle Centralstation
Vi söker en serviceinriktad säljare till WHSmith som är en kiosk där kan man handla både tidskrifter, tuggummi, tobak.
Om rollen:
Hos oss arbetar du ett engagerat team och tillsammans skapar vi en positiv upplevelse för våra kunder. Arbetsuppgifterna inkluderar kassaarbete och att ta emot och fylla på varor i butiken.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som gillar att jobba med service och som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du tar egna initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i kassa i butik eller serviceverksamhet med det viktigaste är ditt fokus på service. Du talar och skriver både engelska och svenska obehindrat.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
• Friskvårdsbidrag
• Utmanande säljtävlingar med fina priser
• Aktiesparprogram och mycket goda karriärmöjligheter
Arbetstiderna är varierande och kan omfatta tidiga morgnar, dagar, kvällar samt helger.
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontakta: Fouad Bandar fouad.bandar@ssp.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett deltidsjobb.
SSP Sweden- WHS Kontakt
Fouad Bandar 0736881512 Jobbnummer
