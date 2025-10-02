Säljare
MIO AB / Butikssäljarjobb / Borlänge Visa alla butikssäljarjobb i Borlänge
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Tycker du att det är givande och roligt att göra andras dag lite bättre och att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna på sina behov? Kom och bli en av oss! Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö, med utrymme för initiativtagande och utveckling.
Med stor passion och kunskap erbjuder du tillsammans med dina kollegor våra kunder en inspirerande upplevelse och kundmöte i världsklass. Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Den främsta uppgiften som säljare på Mio är att ge våra kunder ett bemötande i världsklass och göra deras besök i våra butiker till en upplevelse över förväntan.
Genom att lyssna, ställa frågor och erbjuda olika lösningar hjälper du våra kunder att hitta rätt produkt för att skapa ett hem att trivas i och vara stolta över. På detta sätt arbetar du mot din egen säljbudget och bidrar till att nå butikens gemensamma mål. Dessutom tillsammans med dina kollegor fyller ni på varor, ser till att det är ordning och reda och att alla produkter har rätt priskommunikation.
Förutom det personliga mötet i butiken ger du våra kunder service på telefon och via mejl.
Arbetstiderna är förlagda på både kvällar och helger.
Kompetenser:
Du sätter alltid kundens upplevelse i första rummet och är mån om att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är genuint nyfiken och vill utvecklas på arbetsplatsen. Du trivs med att arbeta i ett team men är också självgående och initiativtagande. Du är bra på att prioritera och har hög social förmåga. Med din positiva inställning och högt engagemang bidrar du till en trevlig atmosfär på arbetsplatsen.
Du är tävlingsinriktad, gillar att arbeta mot uppsatta mål, trivs att arbeta i högt tempo och anser dig vara stresstålig.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
Starka band för livet 2025
Mio är stolt huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. För att vi kan vara med och förändra framtiden. Tillsammans mot cancer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/242". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
(org.nr 556084-0190) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mio Borlänge Kontakt
Anna Norell 0243-86020 Jobbnummer
9538271