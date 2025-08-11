Säljare
Säljare - Distans (100%) - TeknikAkademin Norden AB
Är du en social stjärna med näsa för affärer? TeknikAkademin söker charmiga och drivna säljare som kan hjälpa oss nå ut till yrkeshögskolor, vuxenutbildningar och privata utbildningsanordnare med våra utbildningstjänster. Du arbetar hemifrån, styr din egen dag - och belönas för varje lyckad affär.
Om rollen- Du kontaktar yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, kommuner och privata utbildningsaktörer - Du informerar om våra kurser och tillgängliga utbildare/kursledare - Du söker upp relevanta upphandlingar och lägger anbud - Du bygger långsiktiga relationer med våra kunder - Du hanterar kommunikationen via både e-post och telefon - Du driver affärer från första kontakt till avtal
Lön & villkor- Ersättningen är prestationsbaserad - 15 % provision på affärer upp till 200 000 kronor - 10 % provision på affärer över 200 000 kronor - Arbetet sker helt på distans och du styr din egen arbetsdag
Vi söker dig som- Är social, charmig och har lätt för att skapa förtroende - Tycker om att prata i telefon och skriva personliga mail - Är självgående, strukturerad och målinriktad - Har god datorvana och erfarenhet av Excel, CMS-verktyg och Office - Är van att rapportera status och följa upp aktiviteter - Har gärna erfarenhet av B2B-försäljning eller offentlig upphandling - Är familjär med anbudssidor som Mercell, e-Avrop och Kommers Annons
Vi erbjuder- Stor frihet att planera och utföra ditt arbete - Tydlig provisionsmodell med goda intjäningsmöjligheter - Meningsfulla uppdrag inom utbildningssektorn - Stöd och introduktion i våra tjänster och anbudsprocesser
Exempel på uppdragLägga upp anbud till kommuner som söker utbildare inom YH eller vux Kontakta utbildningsanordnare och presentera våra kurspaket Matcha rätt utbildare med rätt uppdrag eller utbildning
AnsökanSkicka din ansökan via jobbportalen eller maila: info@teknikakademin.se
Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig - vi uppskattar ett trevligt samtal Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), http://example.com Kontakt
Mihani Tosun info@teknikakademin.se Jobbnummer
9453352