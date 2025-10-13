Säljare - Sängexpert
SOVA söker sängexperter i ..... - Är du vår nästa stjärna?
SOVA har varit sängexperter sedan 1989. Vi kan kanske inte allt om soffor eller utemöbler, men när det gäller sängar är vi ledande. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt expertteam och hjälpa våra kunder att hitta den perfekta sängen för en bättre natts sömn. Vår vision är att alla människor ska få vakna upp utvilade och fulla av energi, varje dag - och som sängexpert har du en nyckelroll i att göra detta möjligt.
Om rollen som sängexpert:
Som sängexpert på SOVA kommer du att guida våra kunder genom hela processen för att hitta den säng som bäst matchar deras kropp och sovvanor. Genom vår unika SOVA-metod som består av fyra enkla steg - funktion, känsla, design och kvalitet - hjälper du våra kunder att göra en investering i sin sömn. För att säkerställa att kunden får den bästa rekommendationen arbetar du alltid tillsammans med en kollega.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra sängprovningar med våra kunder
Ge kunden rätt stöd och komfort utifrån deras specifika behov
Bidra med hög produktkunskap och en passion för sömn och välbefinnande
Vem söker vi?
Ett genuint intresse för sömn och att förbättra människors välbefinnande
En vilja att utvecklas och lära dig allt om sängar, deras uppbyggnad och material
Förmåga att skapa förtroende och ge förstklassig service
Intresse för ergonomi och produktnördighet
Erfarenhet av försäljning är ett plus, men inget krav
Vår kundtillströmning är som störst på helgerna vilket innebär att du kommer arbeta 2 av 3 helger.
Utbildning och utveckling - SOVA-akademin
För att säkerställa att du blir en certifierad sängexpert, genomgår du vårt utbildningsprogram på SOVA-akademin. Här lär du dig allt om sängarnas tekniska specifikationer, materialval och ergonomi. Utbildningen avslutas med ett omfattande kunskapsprov, och vi ser till att du genom regelbundna tester alltid håller din expertis på topp.
Varför välja SOVA?
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team med stark passion för sömn
Vi erbjuder en arbetsplats där produktnördighet och kundfokus står i centrum
Hos oss får du chansen att hjälpa människor till bättre sömn och ökat välmående
Vill du hjälpa människor att vakna utvilade och fulla av energi varje dag?
Ansök redan idag och bli en del av vårt framgångsrika team hos SOVA! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser det som positivt att du genomför alla moment i ansökan, speciellt videofrågorna.
