Säljare - Ingen erfarenhet krävs!
2026-02-25
Vill du starta eller fortsätta din karriär inom försäljning? Då har du hittat rätt!
Vi kräver ingen tidigare erfarenhet då vi utbildar dig på plats. Här tror vi att en god grund lägger spår för en fantastiskt utvecklingskurva och karriär. Vi erbjuder därför en gedigen utbildning inom säljteknik och produktkunskap i början på anställningen samt kompletterande utbildningar under hela anställningen.
Du har alltid erfarna coacher som stöttar dig på vägen.
Här kommer du sitta i bekväma lokaler centralt i Stockholm - Gärdet. Arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att kontakta potentiella kunder och hitta de den perfekta lösningen åt just din kund. Här kommer du arbeta med starka och välkända varumärken såsom Telenor och Telia. All försäljning sker per telefon med kunden.
Vi erbjuder:
Kontorstider kl 09.00 - 18.00 mellan Måndag - Fredag
Garantilön + attraktiv provisionsmodell, inget tak
Härliga kollegor och stark teamkänsla
Utbildningsprogram inom kundbemötande och försäljning - Du och din personliga utveckling är i fokus
Roliga teamaktiviteter och utlandsresor!
Omfattning: Heltidstjänst
Vi söker dig som:
Är duktig på att bygga tillitsfulla relationer
Är självständig och resultatinriktad
Teamplayer
Behärskar svenska i tal och skrift obehindrat
Blir motiverad av personlig utveckling
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Detta är ett heltidsjobb.
Missions AB (org.nr 559411-4307)
115 20 STOCKHOLM
