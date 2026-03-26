2026-03-26
Säljare - Energilösningar
Terawatt växer och vi söker en säljare som vill vara med och bygga framtidens energisystem. Rollen är operativ och fokuserar på att driva nya affärer och etablera kunder, både företag och privatkunder, inom energilösningar som, energilagring, laddinfrastruktur och energiproduktion.Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Terawatt AB bygger framtidens energiinfrastruktur. Vi utvecklar och levererar avancerade lösningar som gör det möjligt att producera, lagra och styra energi på ett smart och effektivt sätt. Våra system skapar flexibilitet i elsystemet, ökar energieffektiviteten och möjliggör hållbar energianvändning. Med djup teknisk kompetens och stark marknadsförståelse hjälper vi våra kunder att skapa verkligt värde och bidrar samtidigt till omställningen mot ett mer stabilt, innovativt och hållbart energisystem.
Om rollen
Som säljare hos Terawatt kommer du att:
Aktivt identifiera och etablera nya kunder och affärer, både företag och privatpersoner
Presentera och sälja tekniska energilösningar på ett tydligt och tekniskt korrekt sätt
Bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners
Delta i affärsstrategiska diskussioner och bidra med insikter till produkt- och marknadsutveckling
Följa hela säljprocessen från första kontakt till avslut
Arbeta nära teamet för att driva företagets tillväxt och marknadsexpansion
Vi söker dig som är initiativrik, strukturerad och självgående, med stark teknisk förståelse och passion för energibranschen.Kvalifikationer
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet av försäljning.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Tekniskt intresse och förmåga att förstå komplexa energilösningar
Försäljning inom energi, tekniska lösningar eller liknande branscher
Förmåga att bygga relationer och kommunicera tydligt med olika typer av kunder
Självständig, målmedveten och med stark drivkraft
Upparbetat kontaktnät inom energibranschen eller projektförsäljning.
Vi erbjuder
En central roll i ett växande, innovativt företag inom hållbar energi
Fast och rörlig lön
Trygghet genom kollektivavtal
Möjlighet att påverka företaget och din egen karriär
Kollegor med hög kompetens och ett starkt teamfokus
Var ligger arbetsplatsen:
Arbetsplatsen är placerad i Norrköping och Västervik, med verksamhet i Östergötlands län och Kalmar län.
Du har möjlighet att utgå från någon av orterna beroende på bostadsort och överenskommelse.Företag
Terawatt AB (Terawatt.se)
Sök jobbet:
Ansökan görs via extern länk.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terawatt AB
(org.nr 559400-4094), https://www.terawatt.se/
Fiskaregatan 5 (visa karta
)
593 33 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9819899