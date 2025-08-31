Säljansvarig / Account Executive (B2B SaaS) ByggPlan
Om ByggPlan
ByggPlan är ett modernt projekt- och administrationsverktyg för byggbranschen. Vi hjälper entreprenörer att minska administrationen från projektstart till fakturering - med funktioner som planering, filer, chat, realtidsarbete med arbetsdelegering, planering, och smidig fakturering/Bankgiro-underlag. Vi är ett litet, drivet team som bygger tillsammans med branschen. (https://byggplan.co)
Rollen
Som Säljansvarig/Ae driver du hela säljcykeln: prospektering, första kontakt, behovsanalys, demo, offert och stängning. Du bygger playbooks, sätter tempo i pipe, och är central i vår go-to-market.
Dina ansvarsområden
* Eget ägande av pipeline (outbound + inbound) och månatlig kvot
* Boka och hålla produktdemonstrationer (remote/onsite)
* Kalkylera erbjudanden utifrån kundens behov (admins/medarbetare/aktiva projekt)
* Förhandla och stänga avtal
* Dokumentera lärdomar, bygga säljmaterial och feedbacka produktteamet
Vem du är
* 1-4 års erfarenhet av B2B-försäljning (gärna SaaS eller bygg/entreprenad)
* Bekväm med egen prospektering/cold outreach och kvantitativ uppföljning
* Strukturerad, nyfiken och orädd för "hands-on" arbete i ett tidigt skede
* Svenska på professionell nivå; engelska funkar i möten och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av verktyg som Pipedrive/HubSpot, Google Workspace, LinkedIn Sales Navigator
* Nätverk i bygg/entreprenad eller erfarenhet av fältförsäljning
* Du har byggt playbooks, skrivit säljcopy eller kört egna kampanjer
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: Jonathan@byggplan.co
