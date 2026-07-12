Pinchos Piteå söker fler till köket - nu och efter sommaren, Deltid & extra
Pincho Nation AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Piteå
2026-07-12
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👨🍳 Vi söker kökspersonal till Pinchos! Är du vår nästa stjärna? 🍓✨
Har du ett leende som smittar, älskar att jobba i team och tycker att en arbetsdag med högt tempo bara gör livet roligare? Då kan du vara den vi letar efter!
🌟 Vad vi söker:
Vi letar efter en person som sprider bra energi, är social och har lätt att samarbeta. Erfarenhet i kök? Kul! Ingen erfarenhet? Inga problem! Vi lär dig allt du behöver – så länge du har rätt inställning och vill vara en del av vårt grymma team.
🎭 Vem är du?
En lagspelare med skön attityd 💥
Gillar att ha kul på jobbet 🎉
Har en positiv inställning och vill lära dig nya saker 🚀
Trivs i ett fartfyllt tempo och gillar att jobba med händerna 🔥
Tycker om att träffa nya människor och snacka med kollegor och gäster 🤩
🍹 Vad får du hos oss?
En arbetsplats där vi skrattar mycket och har kul ihop 😄
Grymma kollegor och en skön gemenskap 🤝
Möjlighet att utvecklas i en stor restaurangkedja 📈
Flexibla arbetstider – perfekt för dig som vill jobba extra eller deltid ⏳
👀 Låter det som något för dig?
Då vill vi höra från dig! Skicka in din ansökan och berätta varför just DU skulle passa i vårt team. Vi anställer löpande – så vänta inte!
Ses vi i köket? 🍽️🔥 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5628391-2098003". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Storgatan 39 (visa karta
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941 32 PITEÅ Arbetsplats
Pinchos Jobbnummer
10000327