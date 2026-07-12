Företagssäljare - Var med och starta vårt nya kontor i Gävle!
Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-07-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB i Gävle
, Stockholm
eller i hela Sverige
Företagssäljare till Gävle med omnejd
Var med och bygg upp vår nya satsning från start!
Den 1 oktober etablerar vi ett nytt kontor i Gävle – och nu söker vi dig som vill vara med på resan från första dagen.
Vi söker inte bara en säljare.
Vi söker en person som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Gävleborg och skapa långsiktiga kundrelationer med företag, fastighetsägare och organisationer.
Hos oss arbetar du med försäljning av:
• brandskydd
• utrymningssäkerhet
• hjärtstartare (AED)
• första hjälpen-produkter
• säkerhetsutbildningar
• serviceavtal och säkerhetslösningar
Det här är en offensiv roll med stor frihet under ansvar. Du planerar själv dina kundbesök, bygger din egen kundportfölj och får möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Vi söker dig som:
• har ett starkt eget driv
• tycker om att skapa affärer
• är förtroendeingivande och professionell
• gillar att träffa människor
• vill utvecklas tillsammans med ett företag som växer
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, ambition och viljan att lyckas.
Erfarenhet från brandskydd, säkerhet, bygg, fastighet eller teknisk försäljning är ett plus – men inget krav.
Hos oss får du:
• vara med och bygga upp vår nya etablering i Gävle
• stor frihet och eget ansvar
• ett modernt och expansivt företag
• internutbildning och löpande stöd
• goda utvecklingsmöjligheter
• möjlighet att påverka din egen inkomst
Vi söker dig som ser möjligheter där andra ser hinder och som vill vara med och bygga något långsiktigt.Publiceringsdatum2026-07-12Kvalifikationer
• B-körkort
• god svenska i tal och skrift
I din ansökan vill vi gärna att du bifogar:
• kort presentation om dig själv
• CV
• löneanspråk
• när du tidigast kan tillträda tjänsten
Vänligen märk din ansökan med:
"Säljare Gävle"
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vår satsning i Gävle – vi ser fram emot att bygga framtiden tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Ansökan per e-post
E-post: ansokan@bukab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Gävle". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand & Utrymningskontroll i Sverige AB
(org.nr 556982-3379)
803 11 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Eriksson ansokan@bukab.se Jobbnummer
10000333