Utvecklingsingenjör med praktiskt teknikintresse
Uniskill Meditech AB / Elektronikjobb / Vaggeryd Visa alla elektronikjobb i Vaggeryd
2026-07-12
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Vill du utveckla produkter som gör arbetsplatser säkrare?
Hos Uniskill Meditech får du arbeta med hela produktutvecklingskedjan – från idé och konstruktion till montering, testning och färdig produkt. Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse, tycker om att lösa problem och trivs lika bra framför skärmen som ute i produktionen.
Hos oss blir du en del av ett mindre innovativt teknikföretag där beslutsvägarna är korta och där dina idéer snabbt kan bli verklighet. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför egna produkter inom arbetsplatssäkerhet och personskydd – produkter som varje dag bidrar till en säkrare arbetsmiljö för våra kunder.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en utvecklingsingenjör som vill vara med och stärka vårt utvecklingsteam.Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Det här är en bred och varierad roll där utveckling och praktiskt arbete går hand i hand. Du kommer att arbeta nära både utveckling och produktion och vara delaktig genom hela processen – från konstruktion och produktutveckling till montering, testning, verifiering och kontinuerliga förbättringar.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Produktutveckling och konstruktion
Hårdvarukonstruktion
Elektronikutveckling
Elektromekanisk konstruktion och mekanik
Prototypframtagning
Test, verifiering och felsökning
Förbättring och vidareutveckling av befintliga produkter
Under din första tid hos oss kommer tjänsten ungefär att bestå av:
50 % utvecklings- och konstruktionsarbete, där du deltar i utveckling och vidareutveckling av våra produkter.
50 % praktiskt arbete i produktionen, med montering, verifiering, felsökning och sluttest av produkter.
Den här kombinationen ger dig en djup förståelse för våra produkter och produktionsprocesser och skapar en stabil grund för att bidra med nya idéer och smarta lösningar.
Vem är du?
Du är en person som tycker om teknik och drivs av att förstå hur saker fungerar. När du stöter på ett problem vill du ta reda på varför det uppstår och hitta en smart lösning. Du trivs med att kombinera praktiskt arbete med tekniskt utvecklingsarbete och uppskattar variationen mellan verkstad, produktion och konstruktionsarbete.
Du kan vara nyutexaminerad eller ha några års erfarenhet – för oss är det viktigare att du har rätt inställning, ett genuint teknikintresse och en vilja att utvecklas än exakt vilken utbildningsnivå eller hur många år du har arbetat.
Vi ser gärna att du: har en teknisk högskoleutbildning, exempelvis som högskoleingenjör eller civilingenjör inom maskinteknik, mekatronik, elektronik eller liknande område
har goda kunskaper i SolidWorks
har ett stort teknikintresse och tycker om att kombinera konstruktion med praktiskt arbete
är lösningsorienterad, noggrann och gillar att felsöka, testa och förbättra tekniska lösningar
trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
har B-körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Produktutveckling
Elektronik
Mekanikkonstruktion
Test och verifiering
Monitor G5.
Vi lägger större vikt vid ditt teknikintresse, din nyfikenhet och din vilja att lära än vid exakt utbildningsnivå eller antal år i yrket.
Vi erbjuder
Hos Uniskill Meditech blir du en del av ett engagerat och växande företag med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Här får du arbeta nära hela utvecklingsprocessen och följa våra produkter från idé till färdig lösning.
Du kommer att arbeta i ett mindre team där samarbete, prestigelöshet och engagemang är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du möjlighet att ta stort eget ansvar, utvecklas i din roll och vara med och forma framtidens produkter inom arbetsplatssäkerhet.
För rätt person finns goda möjligheter att växa tillsammans med företaget i takt med att verksamheten fortsätter att expandera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: lotta.edenhammar@uniskill.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniskill Meditech AB
(org.nr 559447-8355)
Smålandsgatan 20 (visa karta
)
568 30 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000328