Säljande tekniker - Skellefteå
Manpower AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Skellefteå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Skellefteå
2025-11-14
Är du en problemlösare med affärsfokus? Vi söker en säljande servicetekniker som vill kombinera service, teknik och kundkontakt i en spännande roll med goda utvecklingsmöjligheter. I den här rollen blir du ansiktet utåt mot våra kunder, där din expertis och ditt engagemang gör skillnad varje dag. Du är lösningsorienterad, resultatinriktad och trivs med att skapa långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
I rollen som säljande servicetekniker får du en nyckelposition där teknik möter kundrelationer. Du ansvarar för att utföra service, felsökning, driftsättning och nyinstallation av larmsystem hos både befintliga och nya kunder. Genom att lyssna in kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar bidrar du aktivt till ökad trygghet - samtidigt som du skapar mervärde genom merförsäljning.
Du arbetar självständigt ute på fält där du med din servicebil åker ut på förbokade kundmöten. Det är du som driver kundmötet framåt - med kundens upplevelse i fokus. Du har fullt ansvar för att varje besök blir professionellt, effektivt och uppskattat.
Vi söker dig som
Älskar att kombinera problemlösning med kundkontakt samt har ett tekniskt intresse. Du trivs i sociala sammanhang, är driven och har en naturlig känsla för service. Med ett öga för detaljer och en vilja att leverera kvalitet i varje uppdrag, är du den som ser lösningar där andra ser utmaningar.
Du har B-körkort och behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Du uppskattar en arbetsdag som är rörlig och varierad, där du får möta olika människor och skapa trygghet genom professionellt utförda installationer och service. Du är tillgänglig för att åka på tjänsteresor en arbetsvecka i månaden.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning och/eller uppsatta mål? Då är det ett stort plus - men viktigast är att du har rätt inställning, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans med oss.
I den här processen sammarbetar vi med vår kund gällande en direktrekrytering.
Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josua Jakobsson på josua.jakobsson@manpower.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete.
