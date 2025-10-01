Säljande receptionist
Westevent Ab / Sportarenan / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westevent Ab / Sportarenan i Göteborg
Receptionist med mycket kundkontakt
KORT BESKRIVNING AV FÖRETAGET
Sportarenan i Åkered, Göteborg, erbjuder idag ca 10 000 kvm med badminton, tennis, squash, padel, innebandy, bordtennis och gym. Vi har även en nybyggd entré och reception. Vår kundkrets är privatpersoner, företag, idrottsföreningar och skolor. Sportarenan har en av Västsveriges mest välsorterade racketbutiker. Vi arrangerar även barnkalas, racketlon och konferenser samt driver en lunchrestaurang.
BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER
Sportarenan söker en positiv och serviceinriktad person främst till verksamhetens reception.
Tjänsten är 50-100% beroende på sökandes kvalifikationer/önskemål.
Du kommer att ha daglig kontakt med kunder i receptionen, sälja i shop och café.
BESKRIVNING AV KVALIFIKATIONER
Det viktigaste är att du är utåtriktad, brinner för service och bemötande då det är en av Sportarenans viktigaste hörnstenar. Vi ser gärna att du har ett gediget sportintresse.
Har du kunskap och pedagogik inom någon av våra idrotter är det en extra kvalifikation.
Viktigt att du är intresserad av människor och har lätt för att skapa relationer. Ålder eller fysiska begränsningar spelar mindre roll så länge viljan finns.
OBS! Arbetstiderna är varierande - både dagtid, kväll och helg.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
Din ansökan med personligt brev samt CV ser vi fram emot senast 2025-10-31.
Skickas till Sportarenan via e-post till ansokan@sportarenan.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: ansokan@sportarenan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westevent AB
(org.nr 556690-9809)
Bergsätersgatan 21 (visa karta
)
421 66 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Westevent Ab / Sportarenan Jobbnummer
9534391