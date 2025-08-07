Säljande handläggare - Privatlån
2025-08-07
Lendo fortsätter att växa och i takt med det söker vi ytterligare en säljande lånehandläggare till vårt privatlåneteam. Älskar du försäljning, kanske har ett intresse för bank och finans och vill fortsätta utvecklas inom det? Då kan detta vara jobbet för dig!
Rollen
I din roll som lånehandläggare tar du kontakt med Lendos kunder som gjort en låneansökan hos oss. Under samtalet gör du ditt yttersta för att gå igenom kundens lånebehov och erbjuder även kunden låneskydd och försäkringar. Du arbetar mot tydliga mål och försöker hela tiden utveckla din försäljning tillsammans med dina kollegor och med stöd av din närmaste chef.
Tjänsten inleds med en utbildning rörande försäljning, Lendos produkter och om branschen i Sverige. Detta kombineras med medlyssning för att kunna inspireras både av kollegor och chefer och få den feedback som krävs för att utvecklas.
Efter grundutbildningen fortsätter givetvis din utveckling genom coaching och utbildning, både från närmsta chef samt våra erfarna säljare.
Hos oss på Lendo kommer du att ingå i ett av våra två handläggarteam. På vår avdelning är det viktigt att ha kul längs vägen och att vi når våra resultat tillsammans!!
Som lånehandläggare hos oss på Lendo har du en grundlön men utöver den kan du påverka din lön utifrån en attraktiv rörlig ersättningsmodell.
Vi värnar om en kultur som speglar våra fyra värderingar, Win as a team, Always Improve, Customer Centric och Focus on Execution och det är värderingar som verkligen syns i vårt vardagliga arbete!
Vi söker dig som
• Har säljerfarenhet, gärna från telefonförsäljning och/eller erfarenhet av låneförmedling eller bank och finans.
• Talar och skriver svenska flytande och behärskar engelska väl
• Är resultatinriktad (kanske är du även tävlingsinriktad?)
• Gillar att jobba enligt tydliga och ambitiösa mål
Du erbjuds
• Regelbundna team-och företagsaktiviteter
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag på 4000 kr
• Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme i veckan
• 25 dagars semester
• Att ta del av de aktiviteter och förmåner som ingår i Schibsted-koncernen
• Interna och externa utbildningar inom lån och krediter
• Väldigt trevliga kollegor
Ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst med start omgående.I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Urval- & och intervjuprocess kommer att påbörjas omgående så tveka inte att visa ditt intresse redan idag. Ersättning
Månadslön - Fixed plus commission
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
