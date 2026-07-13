Sälj- & Bokningschef till Treehotel
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Rese- och trafikjobb / Boden Visa alla rese- och trafikjobb i Boden
2026-07-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Rekryteringspartner i Umeå AB i Boden
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Treehotel är ett unikt och världskänt hotell beläget i Harads, i norra Sverige. Här erbjuds gästerna en oförglömlig boendeupplevelse i spektakulära och innovativa trädrum, upphängda bland tallarna, med enastående utsikt över Luleälven. Varje trädrum är unikt framtaget av skandinaviska arkitekter och erbjuder en fantastisk kombination av modern, innovativ design och komfort mitt i den fantastiska och orörda naturen i svenska Lappland. I hotellets restaurang erbjuds en kulinarisk upplevelse som fångar den autentiska essensen av norr, med menyer som lyfter fram lokala delikatesser och säsongsbetonade råvaror. Läs gärna mer på treehotel.se
Vill du vara med och skapa upplevelser i världsklass?
Mitt bland tallarna i Harads ligger Treehotel, en plats där arkitektur möter natur och där gäster från hela världen kommer för att uppleva något utöver det vanliga. Bakom varje vistelse finns människor som brinner för värdskap, kvalitet och det lilla extra. Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt team.
Ditt nya arbete
Treehotel söker en engagerad och affärsdriven Sälj- och bokningschef som vill ta ett helhetsansvar för vår försäljning, våra bokningsflöden och våra kundrelationer. Hos oss får du en nyckelroll i en internationell verksamhet där hållbarhet, innovation och exceptionella gästupplevelser står i centrum.
I den här rollen har du alltså ett övergripande ansvar för vår försäljning och bokningsfunktion. Du leder det dagliga arbetet samtidigt som du arbetar strategiskt med att utveckla våra affärer, stärka våra kundrelationer och skapa nya möjligheter på både den svenska och internationella marknaden. Du blir en viktig del av ledningsgruppen och arbetar nära verksamhetens olika avdelningar för att säkerställa hög beläggning, god lönsamhet och en gästupplevelse i absolut toppklass.
Du har en varierad vardag där du växlar mellan försäljningsarbete, kundmöten, administration och ledarskap. Du ansvarar för hela bokningsprocessen; från inkommande förfrågningar och offerter till uppföljning och kvalitetssäkring, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer med researrangörer, företag, agenter och andra samarbetspartners. Du identifierar nya affärsmöjligheter, driver försäljningsaktiviteter och representerar Treehotel vid mässor, workshops och kundevent, både i Sverige och internationellt. En viktig del av rollen är också att följa upp försäljningsresultat, analysera statistik och tillsammans med övriga organisationen arbeta för att optimera beläggning, intäkter och gästupplevelse.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, affärer och värdskap. Du trivs i en roll där du får kombinera försäljning, ledarskap och service och motiveras av att skapa långsiktiga relationer. Du är trygg i ditt ledarskap, strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att behålla lugnet även när tempot är högt. Samtidigt är du initiativrik och ser möjligheter där andra ser utmaningar. För dig går affärsmässighet och personligt värdskap hand i hand.
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning inom hotell-, besöks- eller resebranschen och är van att arbeta med relationsbyggande B2B-försäljning. Du känner dig trygg i att arbeta i digitala system, och har du erfarenhet av hotell- och bokningssystem ser vi det som meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, och har du ytterligare språkkunskaper ser vi det som en stor tillgång.
Vi erbjuder
På Treehotel arbetar vi tillsammans. Vi hjälps åt över avdelningsgränserna, delar med oss av våra idéer och strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar. Här får du en arbetsplats som är lika unik som omgivningen, engagerade kollegor och möjligheten att vara med och utveckla ett hotell som inspirerar människor från hela världen.
Omfattning och arbetstid
Tjänsten är en heltidstjänst (100 %). Som en del av Treehotels ledning innebär rollen ett flexibelt arbetssätt där arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov. Kvällsarbete samt helgarbete förekommer vid behov.
Placeringsort
Tjänsten kan utgå från Harads eller annan ort enligt överenskommelse. Rollen erbjuder möjlighet till ett flexibelt arbetssätt med en kombination av arbete på plats och på distans. Regelbunden närvaro på Treehotel är en naturlig del av tjänsten för att leda verksamheten, utveckla teamet, samverka med kollegor och möta våra gäster.
Låter det som en plats där du skulle trivas? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team. Vi ser fram emot att höra från dig.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund via tfn: 070-277 71 77.
Ansök senast den 23 augusti via länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8061935-2099713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
10001915