Lokalvårdare till Sweax i Stockholm Norr
Sweax AB / Städarjobb / Sigtuna Visa alla städarjobb i Sigtuna
2026-07-28
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Sweax arbetar för att förenkla vardagen för våra kunder – från bostadsrättsföreningar och boende till privata och offentliga fastighetsägare. Med ett brett tjänsteutbud och ett modernt, effektivt arbetssätt har vi alltid kundens behov i fokus. Tillsammans med våra kunder skapar vi trygga, rena och välskötta miljöer där människor trivs.
Vi värdesätter både kvalitet och miljö högt och är stolta över våra ISO-certifieringar inom kvalitet (9001) och miljö (14001). Dessutom är vi certifierade som ett Great Place to Work, vilket är ett kvitto på att våra medarbetare trivs, känner sig trygga och utvecklas hos oss.
Om rollen
Vi söker dig som har känsla för detaljer, trivs med lokalvård och vill vara en viktig del av vårt team inom fastighetsservice. Lokalvården är en uppskattad och central del av vårt arbete, och våra kunder består främst av bostadsrättsföreningar.
I rollen kommer ditt fokus framför allt att ligga på trappstädning, källarstädning och annan lokalvård i fastighetsmiljö. Arbetet kan även omfatta fönsterputs och andra uppgifter beroende på kundens behov och uppdragets omfattning.
Du kommer att arbeta både tillsammans med kollegor och självständigt, vilket gör att vi söker dig som är trygg i båda delarna. Du tar ansvar för ditt arbete, är noggrann i detaljerna och vill lämna ett resultat som både du och kunden kan vara nöjda med.
Hos oss är arbetsmiljön viktig. Vi tror på tydlighet, trygghet och trivsel – och på att hjälpas åt, ta ansvar och samtidigt ha roligt tillsammans.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Trappstädning i bostadsfastigheter
Städning av källare och gemensamma utrymmen
Lokalvård i fastighetsmiljö
Fönsterputs vid behov
Löpande kontakt med kunder och boende
Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet
Bidra till en trivsam och välskött miljö hos våra kunder
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av lokalvård, gärna i fastighetsmiljö
Tycker om att arbeta fysiskt och ta ansvar för dina uppgifter
Är noggrann, självgående och har öga för detaljer
Har en god känsla för service och bemötande
Trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra
Är strukturerad och ser vad som behöver göras
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort med manuell växel
Är minst 18 år
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av lokalvård i bostadsrättsföreningar eller liknande fastighetsmiljöer
Kunskap eller erfarenhet av fönsterputs
Erfarenhet av att arbeta nära kunder och boende
Vana av att använda olika städmaskiner, redskap och hjälpmedelDina personliga egenskaper
Din personlighet är minst lika viktig som din erfarenhet. Vi tror att du är en positiv och ansvarstagande person som bidrar till en bra stämning, både hos kund och tillsammans med kollegor.
Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ när det behövs. Du arbetar noggrant, håller ordning och tycker om att leverera ett resultat med kvalitet och stolthet.
Vi tror också på styrkan i olikheter. Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv gör oss bättre tillsammans.
Vi erbjuder
Hos Sweax får du:
En trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och pension
En arbetsmiljö där vi hjälps åt och bryr oss om varandra
Möjlighet att utvecklas i din roll
En arbetsplats som är certifierad som Great Place to WorkSå ansöker du
Skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Urval sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas när vi har hittat rätt person, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Frida Kask Rosén hos vår rekryteringspartner UrbanUrban på frida@urbanurban.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138555-2120092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweax AB
(org.nr 556359-3218), https://jobb.sweax.se
Bristagatan 16 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
Sweax Jobbnummer
10014324