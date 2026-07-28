Lokalvårdare till Sweax i Stockholm Norr

Sweax AB / Städarjobb / Sigtuna
2026-07-28


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Sweax arbetar för att förenkla vardagen för våra kunder – från bostadsrättsföreningar och boende till privata och offentliga fastighetsägare. Med ett brett tjänsteutbud och ett modernt, effektivt arbetssätt har vi alltid kundens behov i fokus. Tillsammans med våra kunder skapar vi trygga, rena och välskötta miljöer där människor trivs.
Vi värdesätter både kvalitet och miljö högt och är stolta över våra ISO-certifieringar inom kvalitet (9001) och miljö (14001). Dessutom är vi certifierade som ett Great Place to Work, vilket är ett kvitto på att våra medarbetare trivs, känner sig trygga och utvecklas hos oss.
Om rollen
Vi söker dig som har känsla för detaljer, trivs med lokalvård och vill vara en viktig del av vårt team inom fastighetsservice. Lokalvården är en uppskattad och central del av vårt arbete, och våra kunder består främst av bostadsrättsföreningar.
I rollen kommer ditt fokus framför allt att ligga på trappstädning, källarstädning och annan lokalvård i fastighetsmiljö. Arbetet kan även omfatta fönsterputs och andra uppgifter beroende på kundens behov och uppdragets omfattning.
Du kommer att arbeta både tillsammans med kollegor och självständigt, vilket gör att vi söker dig som är trygg i båda delarna. Du tar ansvar för ditt arbete, är noggrann i detaljerna och vill lämna ett resultat som både du och kunden kan vara nöjda med.
Hos oss är arbetsmiljön viktig. Vi tror på tydlighet, trygghet och trivsel – och på att hjälpas åt, ta ansvar och samtidigt ha roligt tillsammans.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

Trappstädning i bostadsfastigheter

Städning av källare och gemensamma utrymmen

Lokalvård i fastighetsmiljö

Fönsterputs vid behov

Löpande kontakt med kunder och boende

Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet

Bidra till en trivsam och välskött miljö hos våra kunder

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av lokalvård, gärna i fastighetsmiljö

Tycker om att arbeta fysiskt och ta ansvar för dina uppgifter

Är noggrann, självgående och har öga för detaljer

Har en god känsla för service och bemötande

Trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra

Är strukturerad och ser vad som behöver göras

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Har B-körkort med manuell växel

Är minst 18 år

Meriterande
Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av lokalvård i bostadsrättsföreningar eller liknande fastighetsmiljöer

Kunskap eller erfarenhet av fönsterputs

Erfarenhet av att arbeta nära kunder och boende

Vana av att använda olika städmaskiner, redskap och hjälpmedel

Dina personliga egenskaper
Din personlighet är minst lika viktig som din erfarenhet. Vi tror att du är en positiv och ansvarstagande person som bidrar till en bra stämning, både hos kund och tillsammans med kollegor.
Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ när det behövs. Du arbetar noggrant, håller ordning och tycker om att leverera ett resultat med kvalitet och stolthet.
Vi tror också på styrkan i olikheter. Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv gör oss bättre tillsammans.
Vi erbjuder
Hos Sweax får du:

En trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och pension

En arbetsmiljö där vi hjälps åt och bryr oss om varandra

Möjlighet att utvecklas i din roll

En arbetsplats som är certifierad som Great Place to Work

Så ansöker du
Skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Urval sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas när vi har hittat rätt person, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Frida Kask Rosén hos vår rekryteringspartner UrbanUrban på frida@urbanurban.se.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138555-2120092".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweax AB (org.nr 556359-3218), https://jobb.sweax.se
Bristagatan 16 (visa karta)
195 60  ARLANDASTAD

Arbetsplats
Sweax

Jobbnummer
10014324

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