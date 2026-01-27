Salesperson till Lindex
Har du ett stort intresse av mode, försäljning och att få kunder att känna sig som bäst? Vill du vara en del av ett företag som arbetar för att driva meningsfull förändring för kvinnor ? Vi söker en Salesperson till vår butik i Kiruna.
Din roll i vårt team. Som Salesperson finns du där för att få våra kunder att känna sig som bäst. Allt vi gör handlar om dem. Tillsammans med dina kollegor, är du ansiktet för Lindex och har en viktig roll i att genomföra kampanjer, aktiviteter och skapa en inspirerande butiksupplevelse. Du följer sortimentet från att det anländer till butiken, till dess att det lämnar i händerna på en kund som kommer älska och använda det igen och igen.
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid, 38,25 timmar per vecka, med start enligt överenskommelse.
Är det här du? Vi tror att du ä r en person som älskar mötet med kund. Med ditt stora modeintresse, din fallenhet för att prioritera och ditt sätt att alltid sätta kunden först, har du förmågan att åstadkomma bra resultat tillsammans med dina kollegor.
Du trivs i en föränderlig miljö, där du har möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Du vet att du kommer att vara bekväm med att leda dig själv, vara aktiv i din egen utveckling och att både ge och få feedback. Vi ser även att d u är nyfiken på digitala verktyg och hur de kan stötta dig och dina kollegor i butiken. Du tror på att göra saker tillsammans och blir motiverad av möjligheten att göra skillnad. Du känner även igen dig i följande:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av detaljhandeln eller liknande roll inom service
Svenska och engelska, tal och skrift
Självsäker med digitala verktyg
Meriterande: erfarenhet från modebranschen
Vi är Lindex. Ett växande globalt modeföretag från Sverige. Vi finns till för att driva meningsfull förändring för kvinnor. Det är vårt högre syfte som företag. Vår hängivenhet till kvinnor, hållbarhet och kunden genomsyrar allt vi gör. Det är ett fokus vi har i varje steg på vår resa. En resa mot att vara ett globalt, varumärkesdrivet och hållbart modeföretag där digital- first är ett naturligt förhållningssätt i allt vi gör.
På Lindex är det människorna som gör skillnad. Vi är som en stor familj här, med värderingar som hjälper oss att växa. Och vi tror på att göra saker tillsammans. För två är fler än en och tillsammans kan vi ha större påverkan. Om du känner likadant, är vi nog en väldigt bra matchning.
Får du en bra känsla av det här och vill bli en del av vår resa? Ansök idag, vi ser fram emot att få veta mer om dig. Och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, se kontaktuppgifter nedan. Då vi är ivriga att hitta rätt person till vårt team, gör vi löpande urval. Det innebär att vi kan komma att avsluta processen före sista ansökningsdatum. Då vi gillar att hålla saker och ting enkelt, ber vi dig att ansöka online (och inte via mail).
Ersättning
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindex Sverige AB
(org.nr 556068-8565), http://www.lindex.se Arbetsplats
Lindex Kontakt
Emma Larsson +46 010 - 452 6174
9706149