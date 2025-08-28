Sales Representative i Stockholm
Kickstarta din sälj-karriär hos Easy Sales Group
Har du precis tagit studenten, vill testa på någonting nytt eller är redo för nästa steg i din karriär? Vi på Easy Sales söker just nu nya tillskott till vårt sälj-team i Solna!
Hos oss får du:
Fast grundlön + provision utan tak
Bekväma arbetstider måndag-fredag
En konkurrenskraftig lönemodell som belönar driv och prestation
Jobba med etablerade varumärken
Kontinuerliga säljtävlingar, aktiviteter och teambuilding
Kontinuerlig utbildning och coachning för att kunna nå dina mål
Vi söker dig som:
Är driven, nyfiken och strävar efter utveckling
Trivs att jobba mot uppsatta mål
Har en positiv inställning och gillar att jobba med människor
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
