Sales Manager / säljare inom plastindustrin
Säljpoolen i Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-11-04
Brinner du för att använda avancerade säljstrategier, bygga och underhålla kundrelationer och vill representera ett ledande varumärke inom plast? Har du dessutom erfarenhet inom masterbatch? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som Sales Manager / Säljare för masterbatch hos Telko får du en central roll i vår tillväxtstrategi i Skandinavien, med särskilt fokus på den svenska marknaden. Du blir en del av ett starkt lokalt team med ett etablerat rykte, tillgång till ledande partners och en välfylld projektpipeline, allt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, där du driver försäljningen framåt och bidrar till att stärka Telkos position som en nyckelaktör inom plastindustrin.
Exempel på arbetsuppgifter
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Ansvara för försäljning av masterbatch-produkter i Sverige och stöd för övriga Skandinavien
Leda förhandlingar kring prissättning och avtalsvillkor med kunder
Hantera och slutföra pågående kundprojekt i vår pipeline
Du rapporterar direkt till Sales Director Masterbatch och samarbetar nära med kollegor inom i regionen. I rollen ingår ca två till tre övernattningar i veckan och du utgår hemifrån. Med fördel bor du i södra Sverige, från Stockholm och nedåt, men det viktigaste är att du passar för uppdraget och teamet. Vi tror på frihet under ansvar och värdesätter kompetens framför geografi.
Vad har Kimmo Liinamaa, Sales Director Masterbatch North, att säga om företaget?
"På Telko har vi en god atmosfär med fantastiska kollegor och det finns stora möjligheter till lärande och utveckling. Vi arbetar självständig och resultatinriktat, men vi har samtidigt en stöttande och inkluderande kultur.
Vi arrangerar de vanliga årliga sammankomsterna som julfester, men också teambuilding-evenemang där vi får chansen att träffa kollegor personligen. Eftersom säljorganisationen är ganska utspridd är sådana möten verkligen värdefulla.
Telko strävar efter betydande tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Det är en spännande tid att få vara en del av denna resa. Detsamma gäller för masterbatch-verksamheten. Vi vill växa avsevärt på de skandinaviska marknaderna och bli en pålitlig partner för våra kunder inom masterbatch-lösningar."Profil
För att lyckas i rollen som Sales Manager / Säljare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet inom plastindustrin och gärna inom masterbatch. Du bör också ha erfarenhet av försäljning.
I säljprocessen har du personlig och professionell integritet och du är trygg i din presentations- och rådgivningsroll. Du drivs av att utveckla samarbeten med både befintliga och nya kunder och har erfarenhet av och förmåga att prata med människor på olika nivåer.
Du har några års erfarenhet av försäljning
Du har erfarenhet från plastindustrin och gärna kunskap inom masterbatch
Du är en välorganiserad, resultatdriven person som vill skapa goda resultat
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Du är villig att resa inom främst Sverige men även inom Skandinavien
B-körkort är krav
Vad har Andreas Kristoffersson, Sales Manager Volume Plastic Sweden & Norway, att säga om tjänsten och företaget?
"Jag började på Telko redan 2015, då som ansvarig för kemikaliedivisionen i Skandinavien. Efter en längre föräldraledighet fick jag möjlighet att återvända i en ny och spännande roll inom vår plastdivision där jag nu arbetat de senaste fyra åren.
Plastbranschen är mycket dynamisk och välutvecklad i Norden, vilket erbjuder möjligheten att samarbeta med en rad olika kunder och industrier. Plast är dessutom en av världens största råvaror, vilket skapar ett intressant och utmanande samspel på internationell nivå.
En av de stora fördelarna med att arbeta på Telko är flexibiliteten och den stora variationen i arbetet, en mix av kundbesök, prisförhandlingar, leverantörsdiskussioner, mässdeltagande och interna möten. Mycket sker under eget budgetansvar, vilket ger goda möjligheter att påverka både planering och genomförande. Samtidigt ställer det krav på att ständigt utvecklas och tänka nytt vilket är något jag uppskattar mycket."
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i ett dynamiskt och växande företag med världsledande expertis inom masterbatch. Vi erbjuder en gedigen onboarding och kontinuerlig utveckling inom avancerad försäljning och förhandlingsteknik. Du får tillgång till teknisk utbildning om den senaste utvecklingen inom masterbatch- och polymerindustrin, med särskilt fokus på hållbara plastlösningar.
Vi värdesätter en positiv och självständig arbetsmiljö, där du blir en del av ett engagerat och högpresterande internationellt team. Genom Telko Campus får du möjlighet att delta i ett brett utbud av utvecklingsprogram, från ledarskap och mentorskap till kurser i engelska och säljkompetens. Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt lönepaket samt tjänstebil.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720-712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Telko är en ledande distributör och lösningsleverantör för omvandlare och varumärkesägare som vill säkra sin verksamhet med framtidssäkra plast-, kemikalie- eller smörjmedelslösningar. Telko distribuerar plaster, kemikalier och smörjmedel och erbjuder ett komplett utbud av råvaror för produktion av högkvalitativa produkter. Vår lista med välkända uppdragsgivare betjänar många branscher, medan vår unika geografiska täckning öppnar för flexibel leverans till lokala och internationella marknader. Så ansöker du
