Sales Executive
2025-10-16
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Sales Executive
För våran kunds räkning söker vi nu en driven Sales executive! Bolaget länkar samman användare med publicister och varumärken genom en smart onlinevideoplattform. Deras mål är att mötet med annonsörer ska vara relevant och intressant, så genom A.i. teknik matchas videoinnehåll med artiklar hos digitala publicister för att skapa en engagerande och inspirerande videomiljö för användaren.
Bolaget har funnits i ca 3 år och verkar i 10 länder. De har i dagsläget förtroendet från över 1000 premium publicister världen över och 170 professionella videokreatörer som ser till att vi kan leverera miljontals videoimpressions varje dag.
Till kontoret i Stockholm söker vi nu dig som kanske arbetat några år i branschen. Du bör ha ett upparbetat kontaktnät bland annonsörer, tradingdeskar och mediebyråer. Det är ett måste att ha koll på det digitala medielandskapet och har du tidigare erfarenhet av att arbeta med video så är det ett plus.
Tjänsten är förlagd i Sverige men resten av Norden kan tillkomma, så meriterande om du har erfarenhet av att arbeta internationellt. Rapportering sker till Managing Director Nordics. Här är det viktigt att man trivs och kan bidra i ett litet, sammansvetsat gäng! Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten är på heltid och bolaget erbjuder fast lön och bonus, pensions- och försäkringsförmåner samt friskvårdsbidrag.
Ansvarsområden
Skapa och stärka relationer till alla relevanta personer hos mediebyråer, reklambyråer, tradingdeskar och annonsörer. Sälja både till nya kunder och utöka affärer hos befintliga, utifrån bolaget uppsatta mål.
Utbilda och informera våra kunder och samarbetspartners om bolagets plattform.
Vara delaktig i planering, genomförande och uppföljning för att nå våra kvartals och årsmål.
Bidra till en engagerande, inspirerande och problemlösande kultur.
Representera bolaget på branschevent mm.
Tjänsten kan innefatta en del resande inom främst norden.Publiceringsdatum2025-10-16Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av att sälja digitala medialösningar
Relevant utbildning, universitet eller liknande
Högt eget driv och snabb beslutsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skriftSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev via work@talentpartner.se
. Skicka din ansökan idag! Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.
