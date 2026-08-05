Sales associate
Kapita Investment Group AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-05
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Vill du arbeta i en miljö där investmentkompetens möter höga ambitioner?
Kapita Investment Group söker nu drivna säljare som vill vara med och bygga ett bolag med tydliga ambitioner och högt tempo. Vi är inte störst i branschen – och det är precis det som är vår styrka, vi är snabbfotade, drivna och kompromisslösa i vår ambition att växa. Här finns inga långa beslutsvägar, du arbetar nära både kollegor och VD, och påverkar på riktigt där du ser direkt resultatet av ditt arbete. Vi har trygga löner och provision, vi månar om våra anställdas arbetsvillkor!
Vi sitter i lokaler mitt på Avenyn i Göteborg och arbetar som ett sammansvetsat team med höga mål och tydlig riktning!Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som säljare hos oss är du en avgörande del av vår tillväxt då du identifierar nya affärsmöjligheter, bygger långsiktiga relationer med investerare och driver affärer hela vägen i mål.
Det är högt tempo, stort eget ansvar och en kultur där prestation och initiativtagande uppskattas, för rätt person är utvecklingskurvan brant – både professionellt och personligt.
Du är nära affären, nära besluten och nära resultaten. Tillsammans skapar vi möjligheter för spännande svenska och internationella tillväxtbolag – och vi gör det med tydlig ambition att ta marknadsandelar!
Kvalifikationer och önskad profil
Vi söker dig som har erfarenhet och en bra känsla för affärer:
Erfarenhet: 2–3 års relevant erfarenhet inom försäljning.
Utbildning: Meriterande men ej krav.
Social kompetens: Du är naturligt duktig på att bygga relationer och har drivkraften att möta kunder och samarbeta med kollegor.
Självständig men också lagspelare: Du gillar att jobba i team, men tar fullt ansvar för att driva ditt eget arbete framåt mot uppsatta mål.
Kommunikation: Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Marknadskunskap: Du håller dig uppdaterad om aktiemarknaden och trender, och förstår väl olika investeringsformer och riskkapital.
Tekniska färdigheter: Bra koll på Microsoft Office och CRM-system är viktigt.
Om Kapita Investment Group
Kapita Investment Group är bryggan mellan kapital och innovativa möjligheter, med en kombination av erfarenhet från etablerade investmentbolag och en dynamisk startup-mentalitet arbetar vi för att skapa nästa generations investeringar.
Hos oss värdesätts innovation, samarbete och framåtanda. Du får friheten att växa – både professionellt och personligt – samtidigt som du är en del av ett team där energi, ambition och gemenskap är centrala delar av vardagen.
Ansökan
Vi behandlar ansökningar allt eftersom de kommer in, så tveka inte – skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor eller dylikt kontakta ansvarig rekryterare på: nazli.moloudi@kapita.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: nazli.moloudi@kapita.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kapita Investment Group AB
(org.nr 559417-6710)
Engelbrektsgatan 28 (visa karta
)
411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
Kapita Investment Group Kontakt
HR
Nazli Moloudi nazli.moloudi@kapita.com Jobbnummer
10023566