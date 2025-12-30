Sales Advisor till Suzuki (Louwman Group)
2025-12-30
För anställning hos Louwman Sverige AB söker vi nu en förtroendeingivande säljare som har lätt att knyta nya kundkontakter. Louwman Sverige AB (del av Louwman Group) representerar Suzuki i Sverige och i tjänsten kommer man arbeta uteslutande med Suzukis bilutbud.
I denna tjänsten kommer man representera Suzuki som är ett väletablerat varumärke som verkar globalt med en bred och spännande produktportfölj; alltifrån biltillverkning till båtmotorer. Bolaget har funnits i över 100 år med över 70 000 anställda och mer än 3 miljoner kunder världen över. Suzukis mission statement är att erbjuda överlägsna produkter och att kontinuerligt överträffa kundernas förväntningar; inte undra på att de har bland de nöjdaste och mest lojala kunderna i branschen.
I din roll kommer du att arbeta med att stärka företagets position på den svenska marknaden med geografiskt försäljningsområde Stockholm Norr. Du arbetar operativt med att erbjuda privatpersoner och företag företagets produkter med tillhörande tjänstepaket och helhetslösningar för ett bekymmersfritt bilägande. En viktig del i arbetet är att bygga kundrelationer och att arbeta långsiktigt med varje kunds specifika profil i fokus. Vidare ställer arbetet krav på att man kan arbeta strukturerat, målinriktat och har tålamod då det kan vara relativt långa säljcykler i kundernas beslutsprocess.
Vi söker dig som är i början av din säljkarriär med några års erfarenhet av uppsökande försäljningsarbete. För dig är det naturligt att se möjligheterna vad gäller nykundsbearbetning och att etablera kontakt med nya kunder. Du som söker skall vara en god IT-användare samt förstå vikten av att strukturera och organisera ditt arbete utifrån de processer som finns på företaget. Resor inom Sverige förekommer varvid körkort är ett krav och du behärskar engelska i tal och skrift.
Vi söker en positiv och utåtriktad person med stark vilja och driv till att lyckas. Du kommer representera en välkänd aktör som erbjuder kvalitativa och spännande produkter och tjänster. Du kommer självklart också att få en grundlig sälj- och produktutbildning under din onboarding som ger dig alla förutsättningar för att lyckas.
Du trivs med att arbeta självständigt och till ditt stöd kommer du ha en väletablerad organisation med gedigna rutiner och processer att förhålla dig till.
• Fast månadslön
• Härlig arbetsmiljö i moderna och fina kontorslokaler
• Roliga aktiviteter tillsammans med teamet
Ta gärna en titt på Suzukis produktutbud för att se vad för slags bilar du kommer sälja: www.suzukibilar.sewww.louwmangroup.nl/en/
Skicka därefter in din ansökan omgående; vi arbetar med löpande urval! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
