Säkerhetstekniker till Säkerhetsbolaget FST
2025-09-23
Säkerhetsbolaget FST söker nu Säkerhetstekniker med placering i Stockholm med omnejd för arbete i Mälardalen. Vi arbetar med tekniska säkerhetslösningar för både befintliga och nya kunder och söker nu dig som vill vara en del av vår fortsatta tillväxt.
Som Säkerhetstekniker hos oss arbetar du i nära samarbete med våra övriga medarbetare och har en viktig roll i att säkerställa högsta kvalitet och service för våra kunder.
Arbetsuppgifter Utökningar av befintliga säkerhetssystem
Driftsättning av nya system
Service och underhåll av befintliga system
Ge konstruktiva förslag för att öka kundernas säkerhet
Dokumentation av system
Bidra till vår tillväxtresa med förbättringsförslag för ökad kvalitet
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av installation och service av säkerhetstekniska lösningar. Du är positiv, serviceinriktad och värdesätter ett gott kamratskap. Med en lösningsorienterad inställning och hög arbetsmoral drivs du av viljan att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid hälsa och arbetsklimat och ser därför att du värdesätter både din egen och dina kollegors säkerhet.
Kvalifikationer Minst 2 års erfarenhet som brand- och/eller säkerhetstekniker
Meriterande med certifiering inom säkerhetssystem eller som behörig ingenjör
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort krävs
Utdrag från belastningsregistret tas i rekryteringsprocessen
Vad vi erbjuder
Vi är en nytänkande organisation med högt tekniskt kunnande och stark kundservice. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på en arbetsplats med fokus på arbetsglädje och gemenskap.
Säkerhetsbolaget FST strävar efter att ge våra kunder en trygg upplevelse hela vägen från installation till service och underhåll. Vi specialiserar oss på högkvalitativa säkerhetslösningar till företag, kommuner och myndigheter. Vår affärsstrategi bygger på nära och proaktiva säkerhetsarbeten där vi erbjuder en hög tillgänglighet med snabba åtgärder och återkoppling. Vi utgår från våra avdelningar i Stockholm, Uppsala samt Dalarna och utför arbete i hela Mellansverige. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Julio Valencia Lag julio.valencia.lag@sakerhetsbolagetfst.se Jobbnummer
9523259