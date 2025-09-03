Säkerhetstekniker/Larmtekniker
2025-09-03
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Om enheten
Vi är ca 35 medarbetare vid FMTIS Genomförandeavdelning Ronneby som består av två sektioner, Tele och IT. Vi utför drift och underhåll av Försvarsmaktens tele- och IT-system. Vi säkerställer kommunikationen för Försvarsmaktens övriga förband och är placerade vid Ronneby Garnison. Vi erbjuder ett arbete som skiljer sig från andra, som ger många nya erfarenheter och goda utvecklingsmöjligheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar i en utvecklande miljö präglad av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. Vi söker dig med stor ansvarskänsla som gärna tar dig an nya utmaningar.
• Omsättning, installation och driftsättning av larmkomponenter
• Felavhjälpning och service av larmsystem
• Dokumentation
Arbetet sker såväl självständigt som i team och genomförs i huvudsak inne på garnisonsområde samt obemannade anläggningar främst i södra Sverige.
KRAV
Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning inom el eller motsvarande el-utbildning
• Erfarenheter av trådbundna larmkomponenter
• 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet
• God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Dina personliga egenskaper
Som person är du driven och säkerhetsmedveten, har god initiativförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga, utför uppgifter med hög kvalitet samt har en vilja att vidareutveckla dig inom tjänstens kompetensområde. Vidare är du en lagspelare som har god social kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av säkerhetssystem
• Erfarenhet av IT-system
• Erfarenhet av Försvarsmakten
• Kännedom om Försvarsmakten/FMTIS
• Militärt förarbevis för personbil
• Genomförd militärutbildning, ex. Värnplikt/GSU
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Kallinge. Resor och arbete på andra orter ingår i tjänsten.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen som Teleingenjör.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Upplysningar om befattningen
Tobias Lindh
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Rebecca Thörnberg
Fackliga företrädare
OFR/ S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Pär Lohman
OFR/O Johan Nestvall-Boo
Samtliga nås via växel 010-827 10 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt ök.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Detta är ett heltidsjobb.
