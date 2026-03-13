Säkerhetstekniker inom larm
2026-03-13
Vi behöver din civila kompetens! Har du en utbildning inom larm- säkerhetsteknik eller motsvarande yrkeserfarenhet? Då är det kanske dig vi söker! Försvarsmakten växer och behöver fler engagerade medarbetare. Nu söker vi en larmtekniker till Försvarsmaktens Telekommunikation- och informationssystemsförband (FMTIS) i Skövde. Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Genomförandeavdelningen (GA) Skövde består av tre sektioner, två Tele-sektioner och en IT- sektion. Vid avdelningen är det idag ca 30 anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Larmteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att genomföra service-/installation, driftsättning av tekniska säkerhetsanläggningar. Detta genomförs inom och utanför Skövde garnison vid olika typer av anläggningar. Arbetet innefattar inbrottslarm, passer- samt kamerasystem. Hantering av integration av säkerhetsprodukter i lokal och global nätverksstruktur. Du kommer jobba i ett team med tekniker som tillsammans ansvarar för drift och underhåll, både i och utanför garnisonen.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• 3-årig gymnasial utbildning inom området el-, teleteknisk inriktning och eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• B körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Yrkeserfarenhet från servicejobb med elektromekaniska lås
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av larm och passersystem
• Goda kunskaper om bevakningssystem
• Goda kunskaper om säkerhetslösningar i nätverk och servrar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel och noggrann och som trivs med stort eget ansvar, du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar egna initiativ. Vi ser även att du har viljan och nyfikenheten att utvecklas inom teknikområdet. Vi ser att du gillar ett arbete med varierande arbetsuppgifter och växlande tempo.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen teleingenjör.
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Rang. För information om anställningsvillkor kontakta personalhandläggare Isabelle Wejdrup alt. fmtis-j1@mil.se
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
