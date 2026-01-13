Säkerhetstekniker
2026-01-13
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Verksamhetsområdet Teknisk Bevakning växer snabbt och Vattenfall Eldistribution installerar alltmer säkerhetsteknik i anläggningsbeståndet. Förutom reinvesteringsbehov av föråldrad utrustning finns det starka drivkrafter genom ökade krav på färre och kortare elavbrott och möjliggörare för ytterligare digitalisering. Avdelningen Asset Surveillance (Teknisk Bevakning) ansvarar för drift och förvaltning av all säkerhetsteknik inom Vattenfall Eldistribution såsom kameraövervakning, områdesskydd, inbrottslarm, brandlarm samt inpasseringssystem. Uppdraget är nationellt med ett livscykelperspektiv och avdelningen jobbar aktivt som teknisk kravställare och möjliggörare i anläggningsinvesteringsprojekten.
Som Säkerhetstekniker kommer du tillsammans med våra förvaltare, applikationsspecialister, entreprenörer och leverantörer säkerställa att den tekniska utrustning som installeras, eller som redan finns installerad i anläggningsbeståndet fungerar som det är tänkt. Systemen är kritiska för verksamheten och måste fungera dygnets alla timmar, årets alla dagar. Resor förekommer i hög grad i tjänsten, främst inom din region men vid särskilda tillfällen även nationellt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra driftsättning av installerad säkerhetsteknik på plats i anläggningen
Konfigurera och sätta parametrar i samarbete med applikationsspecialist
Utföra periodiska avprovningar och kontroller för att säkerställa funktion
Felsöka och åtgärda fel, inklusive reparationer vid inkomna felanmälningar
Ansvara för förebyggande och avhjälpande underhåll av säkerhetsteknik
Ha rollen som Anläggningsskötare för säkerhetsteknik i din region
Kravspecifikation
Tycker du om att ha många kontaktytor, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett hjälpsamt team? Då kan det här vara rollen för dig! Vi söker dig som trivs med att vara ute i fält och som gillar att lösa problem på plats. Som person är du lösningsorienterad och trygg i att ta egna initiativ. Du är social och bekväm med att skapa och underhålla kontakter, samtidigt som du är noggrann och strukturerad. Du har förmågan att anpassa dig när situationen kräver flexibilitet och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet från säkerhetsbranschen, exempelvis som larmtekniker eller ledande montör.
Bred teleteknisk förståelse för hur säkerhetssystem kopplas och installeras.
Produktkännedom om aktuella system och produkter inom området.
Grundläggande elkunskap och förståelse för stark- och svagström.
God datorvana och grundläggande IT-kunskaper
Grundläggande kunskaper i nätverkskommunikation (TCP/IP)
Kännedom om gällande regler och normer inom området
B-körkort
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Placeringsort
Trollhättan
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chefer Hanna Korsby, hanna.korsby@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
