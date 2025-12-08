Säkerhetstekniker
Vill du bli en del av ett välmående säkerhetsföretag? Telehantering söker drivna och kundorienterade säkerhetstekniker som vill vara med på en spännande resa. Låter detta som något för dig? Tveka inte att ansöka redan idag!
Att arbeta som säkerhetstekniker hos Telehanterings kunder i Stockholm innebär en spännande och varierande arbetsdag. Rollen innefattar driftsättning, installationer, programmering, felsökning, underhåll och kompletteringar av i olika säkerhetssystem. Det är en ansvarstagande och utvecklande roll där du levererar en hög service och branschledande säkerhetslösningar till företagets kunder. En viktig del av jobbet är att hantera kundrelationer och styra dina egna jobb.
Den varierande kundbasen ger dig möjlighet att möta olika behov och utmaningar. Telehantering har många stora avtal och jobbar främst mot stat, region och större privata företag. Att genomföra ett flertal serviceärenden dagligen ger en dynamisk arbetsmiljö och möjligheten att ständigt utvecklas som tekniker.
Dina Kvalifikationer:
Självgående i rollen som säkerhetstekniker.
B-körkort.
Ostraffad och svenska medborgare.
Serviceinriktad med förmåga att bygga kundrelationer.
Meriterande om du är duktig på Unison.
Telehantering erbjuder:
Ett företag som satsar på delaktighet, utveckling och utbildning.
Stabil organisation med långsiktiga kundrelationer.
Gemensamma aktiviteter som jul- och sommarfester samt utomlandsresa var femte år, senast var Telehantering i Kroatien och seglade.
Förmånsbil, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Telehantering grundades 1989 och vår personal har mångårig erfarenhet och stort kunnande inom områdena tele, data och säkerhet. Vi är idag ca 80 anställda med ägandet slutet inom företaget. Telehantering finns på följande orter med ett eget kontor i Stockholm, Östersund, Sundsvall, Göteborg och Malmö.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar Telehantering med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9634212