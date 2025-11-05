Säkerhetstekniker
Safeteam I Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Safeteam I Sverige AB i Malmö
, Mölndal
, Göteborg
, Trollhättan
, Linköping
eller i hela Sverige
SÖKES: Säkerhetstekniker inom larm, passersystem och CCTV till SafeTeam i Malmö FINNES: En av de bästa arbetsplatserna du kan få!
Kim på SafeTeam berättar:
Här bryr vi oss om varandra. Det finns ingen vi-och-dom-känsla utan företaget är mer sammansvetsat. Även om man jobbar i olika regioner så hjälps man åt.
En längre intervju med Kim hittar du här.
Varför jobba på SafeTeam?Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
SafeTeam är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor - men samtidigt litet nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vad ingår i jobbet?Som säkerhetstekniker jobbar du ute hos våra trevliga kunder med installation och service av inbrottslarm, passersystem och CCTV. Du åker runt bland våra trevliga kunder och träffar mycket folk. I den här rollen erbjuder vi förmånsbil.
Var?Vi har nyligen flyttat till nya fina lokaler på Höjdrodergatan 29 i Malmö. Här ligger både vårt Malmökontor och vår lås- och säkerhetsbutik. Här får du sällskap drygt 20 trevliga kollegor: butikspersonal, tjänstemän som jobbar med projektering och projektledning, regionchef, koordinatorer och tekniker som utgår härifrån.
För att trivas här är du en person som bidrar till den fina laganda och positiva stämning som råder hos oss.
Vad kan du?För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du har:
erfarenhet som säkerhetstekniker/larmtekniker
B-körkort
förmåga att ge hög service - "det där lilla extra" - till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företagskultur.
Du har jobbat med installation, service och/eller driftsättning av passersystem, inbrottslarm och CCTV. Du har god datorvana samt kunskap inom ett par, eller flera, av de vanligt förekommande fabrikaten, exempelvis Aptus, Axema, RCO, Assa, Bewator, ARX, SPC, Galaxy, Teletec Premier, Power eller NEO.
Passar vi ihop?Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Nyfiken på vad andra SafeTeam:are säger?Se filmen där flera medarbetare berättar om hur det är att jobba på SafeTeam.
När kan du börja?Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den rätta.
Frågor?Vill du veta mer om jobbet? Hör av dig till Mirek Johansson, regionchef Malmö, mirek.johansson@safeteam.se
, 040-97 00 35.
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safeteam i Sverige AB
(org.nr 556336-1681), https://safeteam.se/ Arbetsplats
SafeTeam Kontakt
Mirek Johansson mirek.johansson@safeteam.se Jobbnummer
9590739