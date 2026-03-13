Säkerhetsskyddsspecialist
2026-03-13
På säkerhetsavdelningen arbetar idag 28 medarbetare fördelade på tre enheter. Avdelningen ansvarar för att stödja myndigheten i säkerhets- och beredskapsfrågor genom följa utvecklingen inom området och implementera nya (eller utveckla befintliga) processer och rutiner. Avdelningen leds av säkerhetschefen och varje enhet leds av en enhetschef.

Arbetsuppgifter
Som säkerhetsspecialist förväntas du
i huvudsak arbeta med och samordna det operativa säkerhetsarbetet tillsammans med Åklagarmyndighetens verksamheter inom åklagarområde Stockholm
stödja verksamhetschefer med handläggning och hantering av operativa säkerhetsärenden, till exempel inför kommande domstolsförhandlingar och vid situationer av hot, våld eller annan form av otillåten och otillbörlig påverkan mot egen personal
tillsammans med verksamhetschefer i förebyggande syfte genomföra riskanalyser, ta fram skyddsplaner, genomföra utbildningar och samordna säkerhetsarbetet och medarbetarskyddet inom åklagarområde Stockholm
regelbundet samverka lokalt och regionalt med andra myndigheter, liksom övningar och utbildningar i krishantering
stödja myndigheten i andra säkerhetsfrågor utifrån uppkomna behov eller där arbetsgivaren finner att det finns särskilda behov utifrån din kompetens och förmåga.
Arbetet innebär resor inom området och till viss del även inom landet. Vid behov kan du som resurs även användas över hela landet. Schemalagd nationell beredskapstjänst ingår som en del i arbetsuppgifterna. Som säkerhetsspecialist är du underställd chefen för verksamhetsskyddsenheten.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom relevant säkerhetsområde, till exempel polisutbildning, officersutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av operativt säkerhetsarbete, gärna inom ramen för polisens brottsoffer och personsäkerhetsarbete (BOPS) eller liknande personskydds/personsäkerhetsarbete och/eller säkerhetsverksamhet
god kommunikativ förmåga liksom mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god analytisk förmåga avseende frågor kopplade till hot och risker.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta med krishantering och krisledning
dokumenterad vana av att självständigt göra risk- och säkerhetsbedömningar
erfarenhet av arbete med resesäkerhet och/eller internationell säkerhet
tjänstgjort som arbetsledare på operativ eller strategisk nivå
erfarenhet av strategiskt och operativt säkerhetsarbete inom rättsväsendet.
Som person vill vi att du
har lätt för att samarbeta och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
är pedagogisk och förtroendeskapande samt har god förmåga att bygga relationer
är initiativrik och lösningsorienterad samt har god förmåga att fatta beslut utifrån befintligt underlag eller uppkommen situation
har ett gott omdöme och en hög stabilitet
är mycket ordningsam och har god administrativ förmåga
kan arbeta självständigt mot ställda mål och är ansvarstagande
tycker om att utveckla metoder och processer inom säkerhet och ser förändring som en naturlig del av jobbet.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning om 6 månader.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
I ditt personliga brev och CV vill vi att du, beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och eventuella meriter. Beskriv också hur dina personliga egenskaper bidrar i rollen.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
