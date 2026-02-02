Säkerhetsskyddsspecialist
Vill du vara en del av en dynamisk arbetsplats där du tillsammans med kompetenta kollegor verkligen gör skillnad för ett hållbart och lysande Sverige. Då kan det här vara jobbet för dig.Om tjänsten
I rollen som säkerhetsskyddsspecialist bidrar du, tillsammans med dina kollegor, till att skydda elförsörjningen genom att analysera aktuella hot, sårbarheter och skyddsvärden för Svenska kraftnät inom ramen för arbetet med säkerhetsskyddsanalys. Även arbetsuppgifter kopplade till incidentrapportering och utredning är en del av din vardag.
Du kommer också att arbeta med vägledning och utbildning, med att utveckla arbetssätt och styrning inom säkerhetsskyddet samt med att följa upp, kontrollera och bedöma säkerhetsskyddsåtgärder för Svenska kraftnäts verksamhet.
I din roll har du många kontaktytor internt inom myndigheten, och du kommer att få möjlighet att vidareutvecklas inom säkerhetsskyddsområdet både inom enheten och genom nära samarbete med kunniga kollegor inom olika specialistkompetenser och bakgrunder.
Du får vara med och bidra till det viktiga skyddet av samhällskritisk infrastruktur i en föränderlig värld.
Enhet Verksamhets- och säkerhetsskydd tillhör sektionen Säkerhet på avdelning Säkerhet och beredskap.
På enheten arbetar i dagsläget 12 personer samt enhetschef, med en blandning av såväl fast anställda som konsulter
Om dig
Skallkrav:
Som Säkerhetsskyddsspecialist behöver du ha en analytisk förmåga, där du noggrant kan bedöma komplex information, identifiera risker och dra välgrundade slutsatser även när underlaget är omfattande eller otydligt. Du ser mönster, samband och konsekvenser och kan på ett systematiskt sätt omsätta analys till konkreta rekommendationer och åtgärder.
Du är samarbetsorienterad och bygger hållbara relationer både internt och externt. Rollen innebär arbete tvärfunktionellt och du skapar förtroende genom att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Du bidrar aktivt till samverkan och ser samarbetet som en central del i att upprätthålla en hög nivå av säkerhetsskydd.
Som person är du strukturerad och arbetar metodiskt, planerat och med god förmåga att prioritera. Du säkerställer ordning och spårbarhet i processer, bedömningar och dokumentation - något som är avgörande i en regulatoriskt styrd och högt säkerhetsklassad verksamhet.
Vidare är du trygg och stabil, även i pressade eller komplexa situationer. Du behåller lugnet, tar väl avvägda beslut och står stadigt i dina bedömningar, även när dessa utmanas. Du kan skilja på sak och person och upprätthåller ett professionellt förhållningssätt i alla lägen, vilket bidrar till förtroende i organisationen.
Vidare har du:
Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, juridik, säkerhet eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet av arbete med kvalificerat analysarbete (exempelvis säkerhetsskyddsanalys, risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsanalys), förvärvad inom de senaste 5 åren.
• Relevant erfarenhet av analytiskt eller utredande arbete som innefattar bearbetning av komplexa underlag samt utformande av skriftligt underlag för styrning av säkerhetsarbetet.
• Mycket god förmåga att kommunicera och uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
Nedan är meriterande:
• God kännedom om säkerhetsskyddslagstiftningen och dess tillämpning
• Erfarenhet av arbete inom myndighet eller offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete inom elförsörjningen eller annan samhällskritisk infrastruktur
• Erfarenhet av utformning och/eller genomförande av utbildning
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar per vecka i den mån arbetsuppgifterna tillåter
• Resor förekommer i denna tjänst (Används vid behov om det är relevant för tjänsten)
• Sista ansökningsdag, 2026-02-19, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tillsvidareanställning men provanställning kan eventuellt förekomma
• I denna rekryteringsprocess tillämpas arbetsprov
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Emmelie Ahlskog 010-350 91 52, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 80 07, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9718654