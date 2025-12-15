Säkerhetsskyddsspecialist
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Tillsammans med Försvarsmakten och en rad andra aktörer samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt. Vi utökar nu vår verksamhet och bygger upp ytterligare kompetens och teknik för kris och beredskap. Vill du vara med?
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela landet och jobbar för våra 21 länsstyrelser i Sverige och alla 7400 medarbetare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att utveckla och leverera IT-tjänster till Sveriges länsstyrelser för att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra IT-avdelningens säkerhetsenhet som ansvarar för att perspektiven civilt försvar, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsjuridik och kontinuitet omhändertas inom IT-verksamheten.
Säkerhetsenheten agerar styrande, rådgivande och samordnande med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten.
I rollen som säkerhetsskyddsspecialist är du med och bygger upp en säkerhetsorganisation med brett perspektiv, det är av vikt att du har ett fokus på att utföra och ställa krav utifrån gällande samt kommande lagstiftning och regelverk. Gemensamt säkerställer vi att IT-avdelningens verksamhet är säkerhetsmedveten, motståndskraftig, robust och har förmåga att hantera och verka under kris. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom ditt specialistområde, samt utbildar och coachar övriga på enheten och avdelningen. Arbetet sker i nära samarbete med säkerhets- tillika säkerhetskyddschef för Länsstyrelsen Västra Götaland.
Arbetsuppgifter innebär att du:
i samarbete med till exempel projekt eller förvaltningsområden, driver eller agerar metodstöd vid säkerhetsskyddsanalyser samt särskild säkerhetsskydds- och lämplighetsbedömningar
i gott sällskap av kollegor inom säkerhetsenheten utvecklar IT-avdelningens arbete inom säkerhetsskydd
gemensamt med IT-avdelningens chefer eller enskilt genomför säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal, och i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland hanterar registerkontroller
tillsammans med upphandlingsenheten och avtalsägare genomför säkerhetsskyddad upphandling
upprättar, förvaltar, genomför revision och kontroll av säkerhetsskyddsavtal gentemot leverantörer.
Placeringsort är Göteborg, Vänersborg eller Stockholm. Resor ingår i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Du som söker ska ha följande kvalifikationer:
en relevant eftergymnasial utbildning såsom högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning kompetens och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
erfarenhet av operativt säkerhetsskyddsarbete, SSA, SSB, lämplighetsbedömning
självgående, driver dina uppdrag och arbetsprocesser samt stödjer andra i deras.
goda dokumentationsegenskaper, systematiskt såväl som för analyser, rapporter och beslutsunderlag.
mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Om du haft rollen som handläggare, samordnare, säkerhetsansvarig eller motsvarande inom säkerhetsskyddsområdet är det meriterande. Om du har signalskyddskompetens, arbetat som sambandsansvarig eller inom krisberedskap, civilförsvar och dess planering så är det positivt. Vi ser det också som värdefullt med arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet och specifikt hos någon beredskapsmyndighet. Det är också ett plus om du har jobbat med att genomföra utbildningar och workshops. Dina personliga egenskaper
Som person är du drivande och har god initiativförmåga. Du har god förmåga att samarbeta med andra och skapa goda relationer med fokus på samverkan både inom och utanför den egna organisationen. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har god kommunikativ förmåga där du genom ditt pedagogiska förhållningssätt når ut till olika målgrupper och ökar förståelsen och medvetenheten kring risker och vikten av systematiskt säkerhetsarbete och en god säkerhetskultur. Du har förmåga att förstå komplexa samband, skapa helhetsbilder och snabbt kunna sätta dig in i hur saker och ting hänger ihop.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Vad erbjuder vi dig?
Du blir del av ett kunnigt och välfungerande team som delar med sig av sin kompetens. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även bra arbetsvillkor när det gäller arbetstid och du jobbar dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete upp till 50% när arbetet så tillåter. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid.
Läs mer om oss på vår webb Jobba på IT-avdelningen. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Bra att veta
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Svenskt medborgaskap är ett krav för tjänsten. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att omfattas av 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen vänder du dig till rekryterande chef, se kontaktuppgifter nedan. Ersättning
