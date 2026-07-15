Säkerhetsskyddsadministratör
Soros Consulting AB / Säkerhetsjobb / Sundbyberg Visa alla säkerhetsjobb i Sundbyberg
2026-07-15
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, Danderyd
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Vi söker nu en säkerhetsskyddsadministratör till ett uppdrag inom samhällsviktig verksamhet. Här får du arbeta med administrativa processer kopplade till säkerhetsskydd och bidra till att säkerställa att krav och regelverk efterlevs.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en funktion som ansvarar för leverantörssäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling. Rollen innebär att stötta arbetet genom hela processen – från bedömning till uppföljning av säkerhetsskyddsavtal.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande och utgående post
Administrera och handlägga registerkontroller
Ge administrativt stöd inom arkiv, dokumenthantering och avtal
Bidra till struktur och kvalitet i säkerhetsrelaterad administration
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav (måste uppfyllas):
Minst 2 års erfarenhet av administrativt arbete (t.ex. som administratör eller handläggare) där dokumenthantering, posthantering eller diarieföring ingått
Minst 2 års erfarenhet från säkerhetskänslig verksamhet
God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska, både i tal och skrift
Uppdragsinformation
Omfattning: heltid
Plats: Sundbyberg
Säkerhetsprövning krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10003492