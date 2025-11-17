Säkerhetssamordnare med inriktning säkerhetsskyddsavtal
Vill du vara med och utveckla Teracoms säkerhetsskyddsprocesser och bidra till att skydda samhällsviktiga funktioner? Hos oss får du en central roll i arbetet med säkerhetsskyddsavtal och samverkan med både interna och externa aktörer.
Nu söker vi en Säkerhetssamordnare med inriktning säkerhetsskyddsavtal till Teracom, med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Tjänsten är placerad på vår Säkerhets- och Driftavdelning, och innebär ett övergripande ansvar för att utveckla, implementera och förvalta Teracoms process för säkerhetsskyddsavtal och relaterade avtal. Du leder säkerhetsbedömningar, ansvarar för kontakter med myndigheter och leverantörer, samt säkerställer att både våra, och våra uppdragsgivares, skyddsvärden bevaras enligt gällande krav och lagstiftning.
Du fungerar som stöd och rådgivare till verksamheten i frågor som rör säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsrutiner, och är kontaktperson gentemot såväl leverantörer som myndigheter såsom Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.
Arbetsuppgifter och ansvar
Leda och utveckla Teracoms säkerhetsprocesser kring externa aktörer och säkerhetsskyddsavtal.
Utveckla, implementera och förvalta processer och systemstöd för hela livscykeln av säkerhetsrelaterade avtal.
Leda säkerhetsbedömningar och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar tillsammans med specialister.
Ansvara för administration och kontakt gentemot Säkerhetspolisen, tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare.
Följa upp och säkerställa implementation av säkerhetsskyddsavtal samt stödja verksamheten i dessa frågor.
Utbilda organisationen i processer kring säkerhetsskyddsavtal och hålla dokumentation uppdaterad.
Delta i incidenthantering, personalsäkerhetsärenden och andra säkerhetsrelaterade uppgifter vid behov. Kvalifikationer
Säkerhetsinriktad högskole-/universitetsutbildning eller motsvarande relevant säkerhetsutbildning.
Tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsavtal och/eller andra relevanta säkerhetsuppgifter.
Erfarenhet av att skapa och leda projekt eller arbetsgrupper.
Dokumenterad erfarenhet av bakgrundskontroller på person och/eller företag.
God kunskap i Word, Excel och PowerPoint.
Körkort klass B. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativrik, drivande och handlingskraftig. Du är analytisk, service- och samarbetsinriktad samt har mycket hög integritet. Du trivs med att arbeta självständigt och i team, och har förmåga att skapa engagemang och förståelse för säkerhetsfrågor i organisationen.
Övriga krav
För anställning krävs godkänd drog- och alkoholtest, bakgrundskontroll samt säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt eller nordiskt medborgarskap krävs. Resor och arbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma. Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV och personligt brev senast den 2025-12-04. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om oss eller tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Markus Landström på e-post markus.landstrom@teracom.se
Välkommen med din ansökan!
Om Teracom
Teracom är statens bolag för säker kommunikation. I våra nät når informationen fram opåverkad. Vår styrka ligger i att alltid vara redo, i hela landet, alla dagar, dygnet runt. Med ständig beredskap ska vår infrastruktur för kommunikation stå emot allt från naturkatastrofer till cyberhot och krig. Vi hjälper våra kunder med säkra och skalbara lösningar, från traditionell radio- och tv-utsändning till framtidens digitala kommunikationsvägar.
