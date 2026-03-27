Säkerhetshandläggare
2026-03-27
"Är du intresserad av att bidra till ett tryggare Sverige genom din expertis inom underrättelse- och säkerhetsfrågor? Nu söker Ekonomiredovisningsenheten i HRC en engagerad säkerhetshandläggare som är redo att stödja och utbilda inom det kritiska säkerhetsområdet, och därmed spela en viktig roll i både enhetens och förbandets tillväxtresa.
Om enheten
Försvarsmaktens yttersta uppdrag är att försvara Sverige och våra allierade, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Vi är stolta över vår värdegrund, som värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Du kommer att tillhöra HRC Stab Säkerhetsavdelning, men vara placerad i Boden och i Ekonomiredovisningsenhetens lokaler. Ekonomiredovisnigsenheten har ansvar för att dokumentera alla Försvarsmaktens ekonomiska transaktioner och stödja förbandens ekonomiavdelningar.
Med goda relationer både internt och externt håller vi Försvarsmaktens ekonomi i toppform.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet präglas av förutseende, stöd till chefer och medarbetare, samt uppföljning inom ramen för gällande lagar och förordningar.
Du är som säkerhetshandläggare underställd förbandets säkerhetschef, och arbetsleds också av säkerhetschefen i HRC. Du handlägger självständigt ärenden inom hela säkerhetsskyddsområdet. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär. Uppgifterna är ofta komplexa vilket ställer krav på en bred och djup kunskap och/eller erfarenheter inom ämnet. Även andra stabsarbetsuppgifter som ej är säkerhetsrelaterade kan förekomma.
Arbetsuppgifterna innebär även att stödja Ekonomiredovisningsenheten med utbildning, handledning och uppföljning inom säkerhetsområdet. För att trivas och lyckas behöver du därför känna dig bekväm med att stå inför andra och utbilda. Du kommer även stödja i säkerhetsskyddsplanering och genomföra interna kontroller av säkerhetsskyddet inom förbandet.
Tjänsten kräver fortlöpande utbildning och vidareutbildning, deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Stundtals kan verksamheten vara intensiv. God förmåga att prioritera och samarbeta är därför avgörande för att vara framgångsrik i den här rollen.
Tillsammans med övriga säkerhets- och underrättelsefunktionen leder ni förbandets interna säkerhetstjänst.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av säkerhetstjänst
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Körkort BDina personliga egenskaper
För att du ska lyckas i denna roll behöver ha en pedagogisk och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt, kritiskt och initiativrikt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i nya komplexa arbetsuppgifter samt har en väl utvecklad samarbetsförmåga och en hög säkerhetsmedvetenhet. Vidare är du serviceinriktad och har en hög integritet. Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildad/auktoriserad säkerhetschef
• Erfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
• Högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant t ex ekonom/jurist
• Kunskaper om Försvarsmaktens IT-system inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen, exempelvis ISUS
• Kunskap om kontrollverksamhet.
• Erfarenhet av stabsarbete
• Teknisk förståelse och kunskap gällande IT och signalskydd
• Internationell tjänstgöring Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Boden
Upplysningar om befattningen
Du är välkommen att kontakta HRC Säkerhetschef Johan Larsson eller Ekonomiredovisningsenhetens Enhetschef Suzanna Winblad von Walter som nås via växeln 010-82 510 00.
Fackliga företrädare
SACO- Anders Markow, 08-7887545
SEKO- Åsa Karlsson, 076-649 23 95
OFRS- Kjell Tetzlaf, 070-924 93 32
OFRO- Roger Ericsson, 08-788 82 64Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
